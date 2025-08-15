GST में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार; जानें क्या होगा सस्ता, क्या महंगा?

Representational Image | Pixabay

नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) के ढांचे में बड़ा सुधार करने जा रही है. यह बदलाव रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं से लेकर लग्जरी आइटम्स तक कई सामानों की कीमतों पर असर डाल सकता है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह कदम टैक्स ढांचे को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ऐलान किया था कि इस बार की दिवाली "डबल दिवाली" होगी. उन्होंने संकेत दिए थे कि लोगों को एक बड़ा GST सुधार का तोहफा मिलेगा. इसी घोषणा के बाद अब सरकार की तैयारी तेज हो गई है.

GST में बड़े बदलाव की तैयारी; अब सिर्फ 5 और 18% की दर से लगेगा टैक्स, तंबाकू-पान मसाले पर 40% का प्रस्ताव.

नए GST ढांचे का प्रस्ताव

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मौजूदा 12% और 28% के टैक्स स्लैब खत्म कर केवल दो प्रमुख दरें 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव है. 28% स्लैब में आने वाले 90% सामान को घटाकर 18% स्लैब में लाया जाएगा. 12% स्लैब के सामान को घटाकर 5% स्लैब में डाला जाएगा. इसके साथ ही सरकार 40% का नया टैक्स स्लैब भी लाने की योजना बना रही है, जिसमें तंबाकू, पान मसाला और कुछ लग्जरी आइटम शामिल होंगे.

किसे मिलेगा फायदा?

इस बदलाव से कई सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है—

कृषि

टेक्सटाइल्स (कपड़ा उद्योग)

फर्टिलाइजर्स (उर्वरक)

नवीकरणीय ऊर्जा

ऑटोमोबाइल

हैंडिक्राफ्ट्स

हेल्थकेयर और इंश्योरेंस

निर्माण और परिवहन

इन क्षेत्रों में टैक्स दरें कम होने से लागत घटेगी और उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा.

किसकी कीमतें बढ़ेंगी?

सरकार का प्लान है कि तंबाकू, पान मसाला और अन्य ‘सिन गुड्स’ पर 40% का टैक्स लगाया जाए. इससे इन वस्तुओं के महंगे होने की संभावना है.

तंबाकू

पान मसाला

कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स

कौन-से सामान पुराने रेट पर रहेंगे?

हीरे और कीमती पत्थर जैसे श्रम-प्रधान व निर्यात आधारित उत्पादों पर टैक्स दर में बदलाव नहीं होगा. वहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अब भी GST के दायरे से बाहर रहेंगे.

कब होगी GST बैठक

GST काउंसिल की बैठक सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी. अगर यह पास हो जाता है, तो त्योहारी सीजन में लोगों को कई चीजें सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन कुछ लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.