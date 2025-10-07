Diwali Special Trains: यात्रियों का सफ़र होगा आसान, सेंट्रल रेलवे से चलेगी 30 स्पेशल ट्रेनें, दिवाली से पहले करवा ले रिजर्वेशन

इंडियन रेलवे (Photo Credits: File Image)

Diwali Special Trains : रेलवे (Railway) की ओर से दिवाली (Diwali) के लिए स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाने का फैसला लिया गया है. सेंट्रल रेलवे से 30 स्पेशल ट्रेनें चलेगी. जिसके कारण लोगों का सफर अब थोड़ा आसान होनेवाला है. दिवाली के समय मुंबई से हजारों की तादाद में लोग अपने गांव और शहर जाते है. जिसके कारण ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती. ऐसे में रेलवे ने बड़ा निर्णय लेते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है.

एलटीटी–मडगांव के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन.मध्य रेलवे के मुताबिक, लोकमान्य टिलक टर्मिनस (LTT) से मडगांव के बीच साप्ताहिक 6 विशेष फेरियां चलाई जाएंगी.

स्पेशल ट्रेनें

ट्रेन नंबर 01145 लोकमान्य तिलक टर्मिनस (Lokmanya Tilak Terminus)–मडगांव (Madgaon) स्पेशल ट्रेन रवाना सुबह 8:20 बजे , 6, 13 और 20 अक्टूबर को होगी, और इसका पहुंचने का समय रात 10:40 बजे मडगांव होगा.ट्रेन नंबर 01004 मडगांव–लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन दोपहर 4:30 बजे 5, 12 और 19 अक्टूबर को होगी और इसका एलटीटी पहुंचने का समय अगले दिन 6:20 बजे होगा.

इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

यह ट्रेन (Train) ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगांव, खेर्डी, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, वीलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थीवी और करमळी स्टेशनों पर रुकेगी.

पनवेल–चिपळूण के बीच भी चलेगी अनारक्षित ट्रेन

इसके अलावा, मध्य रेलवे ने पनवेल और चिपळूण के बीच भी अनारक्षित विशेष ट्रेनें (Unreserved Special Trains) चलाने का निर्णय लिया है.ट्रेन नंबर 01160 चिपळूण–पनवेल ट्रेन 3 से 26 अक्टूबर तक चलेगी. इसके दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार होंगे. ये सुबह 11:05 बजे चिपळूण से रवाना होगी और दोपहर 4:10 बजे पनवेल पहुंचेगी.इसके साथ ही ट्रेन नंबर 01159 पनवेल–चिपळूण दोपहर 4.40 को रवाना होगी और रात 9:55 बजे चिपळूण पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी

सोमाटणे, आपटा, जीते, पेण, कसु, नागोठणे, रोहा, कोलाड, इंदापुर, माणगांव, गोरेगांव रोड, वीर, सापे वामणे, करंजाडी, विन्हेरे, दिवाणखवटी, कलांबणी बु.दु., खेर्डी और अंजनी स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी.

यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा

इन विशेष ट्रेनों (Special Trains) के शुरू होने से दिवाली के दौरान कोकण क्षेत्र और मुंबई के बीच यात्रा काफी आसान और सुविधाजनक हो जाएगी. त्योहार के सीजन में टिकटों की भारी मांग और भीड़ के बीच यात्रियों को बड़ा राहत मिलने की उम्मीद है.