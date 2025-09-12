8th Pay Commission Update: जल्द बनेगा 8वां वेतन आयोग, ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी चर्चा, सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर!

8th Pay Commission

8th Pay Commission Update: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली 2025 से पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर बड़ी गारंटी दी है.

केंद्र ने क्या आश्वासन दिया

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है, कि 8वां वेतन आयोग जल्द ही घोषित किया जाएगा. इसके साथ ही पेंशन सचिव के साथ एक बैठक भी तय की गई है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है, कि 8वां वेतन आयोग वर्ष 2026 से लागू किया जा सकता है.

यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध नेशनल फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और जल्द निर्णय लेने की मांग की.

कर्मचारी संगठनों का कहना है, कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और वर्तमान वेतन कम पड़ रहा है. ऐसे में नए वेतन आयोग की घोषणा से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

सरकार द्वारा की गई इस आश्वासन ने कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगा दी है. ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली पर होने वाली विस्तृत चर्चा भी लंबे समय से इस योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए अहम साबित हो सकती है.

8वें वेतन आयोग वेतन आयोग की स्थिति

8वें वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के साथ पूरी तरह से गठित नहीं हुआ है. अगर प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है, तो इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है.

इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर आधारित होगी, जिसे तय करते समय महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है.

नया वेतन आयोग

हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा और संशोधन करता है. पिछली बार 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 में लागू हुआ था. अब उम्मीद है, कि 8वां वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है.

इस खबर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के साथ-साथ पेंशन में भी सुधार होगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू होने की संभावना भी बढ़ जाएगी.