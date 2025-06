Mandsaur Road Accident: मंदसौर में भीषण सड़क हादसा! तेज रफ्तार ट्रक ने कार को 100 मीटर तक घसीटा, एक्सीडेंट का भयावह वीडियो आया सामने; VIDEO

मंदसौर,मध्य प्रदेश: मंदसौर जिले में एक सड़क हादसा हुआ जिसने देखने वालों की रूह कंपा दी. एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में कार के परखच्चे उड़ गए.यह पूरी घटना दलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भावगढ़ फंटे के पास हुई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक कार को आगे से घसीटते हुए चला जा रहा है, जबकि कार ट्रक के बंपर में फंसी हुई थी.कई मीटर तक ड्राइवर को इस बात का अहसास ही नहीं हुआ कि वह एक गाड़ी को खींचता चला जा रहा है.स्थानीय लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने ट्रक को रुकवाया.

ड्राइवर तब जाकर रुका, जब उसे बताया गया कि कार अभी भी ट्रक में फंसी हुई है. ट्रक राजस्थान पासिंग था, जो रतलाम से मंदसौर की ओर जा रहा था. टक्कर के समय कार ने लेन बदली थी. इस घटना का वीडियो @upuknews1 नाम के हैंडल से शेयर किया. ये भी पढ़े:MP के धार में भीषण सड़क हादसा, गैस टैंकर की टक्कर से 7 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर

मंदसौर में एक्सीडेंट

#WATCH : Truck Rams Into Car in Mandsaur, Madhya Pradesh; Drags Vehicle Along Highway

According to eyewitnesses, the incident took place near the Bhanpura area, where the truck lost control and rammed into a car from behind.

The impact was so intense that the car got stuck… pic.twitter.com/Mn3uxzDdEJ

