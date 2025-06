VIDEO: गुजरात ट्रांसपोर्ट की बस पानी में फंसी! 20 यात्रियों की जान आफत में आई, कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाला बाहर, अमरेली के भोरीगाड़ा का वीडियो आया सामने

अमरेली, गुजरात: देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है. ऐसे में कई ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे है. जिसमें लोग बारिश के पानी में फंस गए है. ऐसा ही एक वीडियो गुजरात के अमेरली जिले से सामने आया है. जहांपर एक बस पानी में फंस गई.लिलिया तहसील के भोरीगड़ा गांव में एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक एसटी बस पानी से भरे डायवर्जन मार्ग में फंस गई. गनीमत रही कि बस में सवार सभी करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया.जानकारी के मुताबिक़ यह बस अमरेली से गरियाधार की ओर जा रही थी. रास्ते में भोरीगड़ा गांव के पास पुल निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके कारण प्रशासन द्वारा वाहनों को एक वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा था. भारी बारिश के कारण इस डायवर्जन मार्ग पर पानी भर गया और बस वहीं फंस गई. सामने जो वीडियो सामने आया है, उसमें देख सकते है की बस पानी में पूरी तरह से फंस चुकी है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @BenefitNews24 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Gujarat: अंडरपास में भर गया पानी, बस के ऊपर खड़े दो लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला, गुजरात के साबरकांठा की घटना-Video

तेज बारिश में बस पानी में फंसी

Heavy rains lash Amreli district; GSRTC bus got stuck in water at Bhorigada village in Liliya. Around 20 passengers were safely rescued.#Amreli #Gujarat #GSRTC #rainalert #Monsoon #HeavyRainfall @OfficialGsrtc pic.twitter.com/RL2p7iJzjV

— Benefit News 24 (@BenefitNews24) June 16, 2025