Indrayani River Bridge Collapse: पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना ब्रिज टुटा, 25 से 30 लोगों के पानी में डूबने की आशंका, राहत कार्य शुरू (Watch Video)

Indrayani River Bridge Collapse: बारिश में लगातार टूरिस्ट स्पॉट्स पर हादसे हो रहे है. अब पुणे जिले से ऐसा ही एक हादसा सामने आया है.महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावळ तालुका स्थित कुंडमाळा क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. इंद्रायणी नदी पर बने एक पुराने पुल के अचानक ढह जाने से वहां मौजूद दर्जनों पर्यटक नदी में गिर गए. जानकारी के अनुसार, करीब 25 से 30 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है.हादसा उस समय हुआ जब रविवार होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक कुंडमाळा घूमने पहुंचे थे. कुछ लोग पुल पर खड़े होकर नदी का दृश्य देख रहे थे, तभी अचानक पुल का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया और लोग नदी के तेज बहाव में बह गए.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @punekarnews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ahilyanagar Rescue Video: अहिल्यानगर में 5 लोग वालुंबा नदी की बाढ़ में फंसे, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और पुलिस ने बचाई जान

इंद्रायणी नदी का ब्रिज टुटा

Pune: Many Tourists Feared Drowned After Old Bridge Collapses Over Indrayani River at Kund Mala

Read in detail here: https://t.co/CuDeeJOuZo pic.twitter.com/7YKBkIJeCR

— Punekar News (@punekarnews) June 15, 2025