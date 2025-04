Airport Bomb Threat: केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, हवाईअड्डे पर जांच जारी

तिरुवनंतपुरम: केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को हाल ही में एक बम धमकी मिली है. यह धमकी एक ईमेल के माध्यम से दी गई थी, जिसके बाद हवाईअड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हवाईअड्डे के पीआरओ ने जानकारी दी कि बम निरोधक दस्ते (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड) मौके पर पहुंच गए हैं और हवाईअड्डे के सभी टर्मिनल की जांच की जा रही है.

सुरक्षा बलों की तत्परता और जांच के बीच, यात्रियों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं और हवाईअड्डे पर सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करें. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस धमकी के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच कर रही हैं.

Kerala | Thiruvananthapuram International Airport received a bomb threat. The airport received the threat via email. Bomb disposal squads are checking the terminals: PRO, Thiruvananthapuram Airport

More details awaited.

— ANI (@ANI) April 27, 2025