Hyderabad Flight Bomb Threat: गल्फ एयर फ्लाइट में बम की अफवाह, बहरीन से हैदराबाद आ रही थी विमान; मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग

Hyderabad Flight Bomb Threat: हैदराबाद आने वाली गल्फ एयर की एक फ्लाइट में रविवार तड़के बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट प्रशासन को ईमेल के जरिए इस खतरे की जानकारी दी गई थी. एहतियात के तौर पर फ्लाइट को हैदराबाद न उतारकर मुंबई भेजा गया. विमान में 154 यात्री सवार थे और सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं. जानकारी के मुताबिक, यह उड़ान बहरीन से हैदराबाद के लिए चली थी और तय समय के अनुसार सुबह लगभग 4 बजकर 55 मिनट पर पहुंचनी थी.

लेकिन करीब 3 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टमर सपोर्ट मेल पर एक संदेश आया, जिसमें दावा किया गया कि प्लेन में बम रखा गया है. मेल मिलते ही सुरक्षा टीम ने तुरंत एयरलाइंस और संबंधित एजेंसियों को अलर्ट कर दिया.

ईमेल मिलते ही हाई अलर्ट , बदला रूट

इसके बाद फ्लाइट GF274 का रूट बदला गया और उसे बीच रास्ते से मुंबई डायवर्ट कर दिया गया. विमान रात 10 बजकर 20 मिनट पर बहरीन से रवाना हुआ था और मुंबई में सुरक्षित लैंड कराया गया. यहां CISF और बम निरोधक दस्ते ने विमान की पूरी तरह जांच की.

सुरक्षा जांच के बाद फिर उड़ान शुरू

गल्फ एयर ने बयान जारी कर बताया कि यह कदम पूरी सुरक्षा प्रक्रिया के तहत उठाया गया. नियमों के मुताबिक सभी यात्रियों और एयरक्राफ्ट की जांच की गई. जांच पूरी होने के बाद फ्लाइट को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति मिली. इसके बाद विमान मुंबई से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ और लगभग 11 बजकर 31 मिनट पर पहुंचा. हालांकि इस वजह से फ्लाइट कई घंटे लेट हो गई.

इस साल कई बार मिले फर्जी अलर्ट

यह पहला मामला नहीं है जब हैदराबाद से जुड़ी फ्लाइट को धमकी मिली हो. जून में फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आने वाली एक उड़ान को भी धमकी संदेश के बाद वापस जर्मनी लौटना पड़ा था. इसी महीने बेगमपेट एयरपोर्ट पर भी बम की खबर मिली थी, जो बाद में झूठी निकली. लगातार ऐसे मामलों के कारण सुरक्षा एजेंसियां दोनों एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट मोड में हैं.

जांच जारी, मेल भेजने वाले की तलाश

अधिकारियों का कहना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार सभी कदम उठाए गए और यात्री सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया. अब ईमेल किसने भेजा, कहां से भेजा और क्या इसका पिछले मामलों से कोई कनेक्शन है, इसकी जांच की जा रही है.