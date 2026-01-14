BMC Elections 2026: मतदान के लिए जा रहे हैं तो वोटर ID न होने पर भी दे सकेंगे वोट, अपने पास रखें ये 12 वैकल्पिक दस्तावेज

(Credit-Pixabay)

BMC Elections 2026: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के लिए कल यानी 15 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अक्सर मतदाताओं के मन में यह संशय रहता है कि यदि उनके पास 'वोटर फोटो आईडी कार्ड' (EPIC) नहीं है, तो क्या वे वोट डाल पाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप 12 अन्य सरकारी दस्तावेजों का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक साथ रखें

आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्र पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को मान्य माना जाएगा, यह भी पढ़े: BMC चुनाव को लेकर मुंबई का महादंगल कल, 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार मैदान में; जानें मतदान के दौरान शहर में कैसी रहेगी सुरक्षा

आधार कार्ड पैन कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस भारतीय पासपोर्ट फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज केंद्र/राज्य सरकार/PSU द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड सांसदों/विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड स्मार्ट कार्ड (RGI द्वारा NPR के तहत जारी)

वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वोट देने के लिए आपका नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में होना अनिवार्य है. यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो केवल पहचान पत्र होने मात्र से आप वोट नहीं डाल पाएंगे.

नोट: मतदान केंद्र पर केवल ओरिजिनल दस्तावेज (Original Document) ही स्वीकार किए जाएंगे। मोबाइल में फोटो या डिजिटल कॉपी मान्य नहीं होगी.

ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम और बूथ

मतदान के दिन होने वाली असुविधा से बचने के लिए मतदाता अपना नाम और मतदान केंद्र की जानकारी पहले ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: मतदाता voters.eci.gov.in या mahasecelec.in पर जाकर अपना नाम खोज सकते हैं.

सर्च का तरीका: आप अपने EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) के जरिए या अपने नाम और जन्मतिथि जैसे विवरण दर्ज कर अपना बूथ नंबर और क्रम संख्या जान सकते हैं.

वोटर हेल्पलाइन ऐप: गूगल प्ले स्टोर से 'Voter Helpline' ऐप डाउनलोड करके भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

कल मुंबई में रहेगा सार्वजनिक अवकाश

मुंबईकरों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 15 जनवरी को शहर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश या कार्य के घंटों में छूट देने का निर्देश दिया गया है.

मतदान सुबह 7:30 बजे से होगा शुरू

मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस के साथ-साथ होमगार्ड और एसआरपीएफ (SRPF) की तैनाती की गई है.