BMC चुनाव को लेकर मुंबई का महादंगल कल, 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार मैदान में; जानें मतदान के दौरान शहर में कैसी रहेगी सुरक्षा

मुंबई पुलिस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

BMC Elections 2026: एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के लिए कल यानी 15 जनवरी को मतदान होना है. लगभग 8 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहे इन चुनावों को लेकर मुंबईकरों में भारी उत्साह है. शहर के 227 वार्डों में कुल 1,700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला कल 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे. चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार शाम को ही थम चुका है और अब प्रशासन मतदान की अंतिम तैयारियों को पूरा करने में जुटा है.

चुनावी समीकरण और मुख्य आंकड़े

इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि कई प्रमुख राजनीतिक गठबंधन टूटने के बाद दल अपनी स्वतंत्र ताकत आज़मा रहे हैं. 227 वार्डों के लिए मैदान में उतरे 1,700 उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या (878) पुरुषों (822) से अधिक है.राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चलेगा. यह भी पढ़े: BMC Elections 2026: मुंबई के लिए बड़ा दिन! 15 जनवरी को मतदान; जानें वोटिंग की तारीख, समय और नाम चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

कुल वार्ड: 227

कुल उम्मीदवार: 1,700

कुल मतदाता: 1,03,44,315

मतदान का समय: सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक

सुरक्षा के कड़े इंतेजाम

मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं. शहर भर में 11,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों पुलिसकर्मियों के साथ-साथ राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) की टुकड़ियों को तैनात किया गया है.

संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से रखी जायेगी नजर

संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी रखी जा रही है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की भीड़ या नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए 'वोटर फोटो आईडी कार्ड' के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस) भी मान्य होंगे. 15 जनवरी को मुंबई में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें.

नतीजों का इंतज़ार

वोटिंग खत्म होने के बाद सभी ईवीएम (EVM) मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा. चुनाव के नतीजे अगले ही दिन, यानी 16 जनवरी 2026 को घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों को आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए एक 'लिटमस टेस्ट' के रूप में देखा जा रहा है.