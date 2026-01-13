BMC Elections 2026: मुंबई के लिए बड़ा दिन! 15 जनवरी को मतदान; जानें वोटिंग की तारीख, समय और नाम चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

BMC Elections 2026: देश की सबसे अमीर नगर निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation) यानी बीएमसी (BMC) के लिए चुनावी रणभेरी बज चुकी है. लगभग तीन साल के प्रशासनिक शासन के बाद, मुंबई के मतदाता गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को अपने नए पार्षदों को चुनने के लिए तैयार हैं. राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) यानी एसईसी (SEC) ने 227 वार्डों के लिए मतदान (Voting) की पूरी तैयारी कर ली है. अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस दिन मुंबई में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. बेशक 15 जनवरी मुंबई के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन मुंबई के तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं मतदान का समय, वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका... यह भी पढ़ें: राजनीतिक पार्टियों के लिए आज बड़ा दिन, BMC सहित 29 महानगरपालिकाओं के लिए शाम से चुनाव प्रचार पर लगेगी रोक, जानें मतदान से जूडा पूरा शेड्यूल और वोटिंग टाइम
बीएमसी चुनाव 2026: महत्वपूर्ण तारीखें और समय
चुनाव आयोग ने दिसंबर 2025 में अधिसूचना जारी की थी. मतदान एक ही चरण में संपन्न होगा.
|कार्यक्रम
|तिथि और समय
|मतदान की तारीख
|15 जनवरी 2026 (गुरुवार)
|मतदान का समय
|सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक
|मतगणना (रिजल्ट)
|16 जनवरी 2026
मतदान कैसे करें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
वोट डालने के लिए केवल वोटर आईडी होना काफी नहीं है, आपका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है.
- मतदाता सूची में अपना नाम जांचें: राज्य चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल in या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं. अपना नाम या EPIC नंबर दर्ज कर अपनी वार्ड संख्या और पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त करें.
- वोटर स्लिप (Voter Slip) डाउनलोड करें: एक बार नाम मिलने पर 'वोटर स्लिप' का प्रिंट ले लें या मोबाइल में सेव करें. यह मतदान केंद्र पर आपकी पहचान जल्दी सत्यापित करने में मदद करती है.
- पहचान पत्र साथ रखें: मतदान केंद्र पर वोटर स्लिप के साथ इनमें से कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य है:
- वोटर आईडी (EPIC Card)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस
वार्डों का नया ढांचा और आरक्षण
2026 के चुनाव नए परिसीमन (Delimitation) के आधार पर हो रहे हैं. 227 सीटों का वितरण इस प्रकार है:
- सामान्य श्रेणी: 100 सीटें
- महिलाओं के लिए आरक्षित: 127 सीटें (इसमें SC/ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं) यह भी पढ़ें: BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में पैसे वालों की भरमार, 227 में से 35% उम्मीदवार करोड़पति; बीजेपी के मकरंद नार्वेकर सबसे अमीर प्रत्याशी
क्यों खास है यह चुनाव?
बीएमसी का बजट भारत के कई छोटे राज्यों के कुल बजट से भी बड़ा है. मार्च 2022 से नगर निगम का संचालन प्रशासक द्वारा किया जा रहा है. इस बार के चुनाव में धारावी पुनर्विकास, कोस्टल रोड विस्तार और मानसून में होने वाली जलजमाव जैसी समस्याएं मुख्य चुनावी मुद्दे हैं. यह चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक 'लिटमस टेस्ट' माना जा रहा है.