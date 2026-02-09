Mumbai Water Cut: मुंबई में पानी की किल्लत, चेंबूर और गोवंडी में 12-13 फरवरी को बंद रहेगी सप्लाई; चेक करें प्रभावित इलाके

(Photo Credits: pixabay)

Mumbai Water Cut: मुंबई के पूर्वी उपनगरों, विशेष रूप से चेंबूर और गोवंडी के निवासियों के लिए इस सप्ताह पानी की समस्या हो सकती है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 12 फरवरी (गुरुवार) रात 2:00 बजे से 13 फरवरी (शुक्रवार) सुबह 8:00 बजे तक 30 घंटे की पानी कटौती की घोषणा की है. यह कटौती टर्भे लो-लेवल जलाशय में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुधार कार्यों के कारण की जा रही है.

टर्भे जलाशय में सुधार कार्य है मुख्य कारण

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, टर्भे लो-लेवल जलाशय के इनलेट वाटर मेन पर 1,200 मिमी व्यास का स्लुइस वाल्व (Sluice Valve) लगाया जाना है. इसके साथ ही, इंजीनियर 1,200 मिमी की इनलेट पाइपलाइन को AMT-II टनल शाफ्ट से जोड़ने का काम भी करेंगे. इन कार्यों का उद्देश्य भविष्य में लीकेज के जोखिम को कम करना और एम-ईस्ट (M-East) और एम-वेस्ट (M-West) वार्डों में जल आपूर्ति के दबाव को बेहतर बनाना है. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut Update: मेट्रो के काम के चलते अंधेरी, दादर समेत इन 5 वार्डों में आज भी नहीं आएगा पानी; 22 जनवरी की सुबह 5 बजे के बाद शुरू होगी आपूर्ति

प्रभावित होने वाले प्रमुख इलाके

बीएमसी द्वारा जारी सूची के अनुसार, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी:

एम-ईस्ट वार्ड (वार्ड संख्या 146, 147 और 148):

HPCL और BPCL रिफाइनरी कॉलोनियां

RCF कॉलोनी और टाटा कॉलोनी

BARC और गव्हाणपाड़ा

भारत नगर, सह्याद्रि नगर और म्हाडा कॉलोनियां

विष्णु नगर, राहुल नगर, अनिक गांव और नित्यानंद बाग

एम-वेस्ट वार्ड (वार्ड संख्या 154 और 155):

चेंबूर कैंप और सिंधी सोसाइटी

माहुल गांव और माहुल SRA

वाशी नाका और जीजामाता नगर

मैसूर कॉलोनी और लक्ष्मी नगर

आरसी मार्ग के कुछ हिस्से और चेंबूर नाका

नागरिकों के लिए बीएमसी की सलाह

असुविधा से बचने के लिए बीएमसी ने निवासियों से कुछ सावधानियां बरतने का आग्रह किया है:

पानी का भंडारण: गुरुवार रात 2 बजे से पहले पीने और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त पानी जमा कर लें.

संयम से उपयोग: कटौती के दौरान जमा किए गए पानी का उपयोग बहुत सावधानी से करें.

स्वास्थ्य सावधानी: शुक्रवार सुबह आपूर्ति बहाल होने के बाद, अगले तीन दिनों तक पानी को उबालकर और छानकर पीने की सलाह दी गई है, क्योंकि पाइपलाइन मरम्मत के बाद पानी में धुंधलापन हो सकता है.

नगर निकाय ने इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है, लेकिन स्पष्ट किया है कि मुंबई के पुराने पड़ चुके जल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए ये तकनीकी सुधार अत्यंत आवश्यक हैं.