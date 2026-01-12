BMC Elections 2026: एक्शन में बीएमसी, मतदान ड्यूटी से गैरहाजिर 6,871 कर्मचारियों को नोटिस जारी

(Photo Credits WC)

BMC Elections 2026: आगामी 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. चुनाव ड्यूटी और प्रशिक्षण सत्रों (Training Sessions) से गायब रहने वाले 6,871 अधिकारियों और कर्मचारियों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया है. बीएमसी प्रशासन के अनुसार, इनमें से 2,350 लोग नोटिस मिलने के बाद काम पर लौट आए हैं, लेकिन शेष 4,521 कर्मचारियों के खिलाफ सोमवार से कड़ी कानूनी और पुलिस कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

जिम्मेदारी में लापरवाही पर कड़ा रुख

बीएमसी की अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने रविवार को एक समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि चुनाव ड्यूटी एक संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतना एक गंभीर अपराध है. जिन 4,521 कर्मचारियों ने बार-बार निर्देशों के बावजूद रिपोर्ट नहीं की है, उनके खिलाफ कार्यस्थल पर नोटिस भेजकर एफआईआर दर्ज करने, जुर्माना लगाने और विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. यह भी पढ़े: BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में कौन मैदान में रहेगा और कौन लेगा नाम वापस? आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन; 2,516 उम्मीदवारों ने भरे हैं पर्चे

इन विभागों के कर्मचारियों पर गिरी गाज

कार्रवाई का सामना करने वालों में केवल बीएमसी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

बैंक और वित्तीय संस्थान: राष्ट्रीयकृत बैंक और नाबार्ड (NABARD)।

सार्वजनिक उपक्रम: BEST, BSNL, HPCL, MTNL, और RCF।

बीमा और आवास: LIC, साधारण बीमा कंपनियां और म्हाडा (MHADA)।

अन्य: रेलवे, डाक विभाग और विभिन्न सरकारी कार्यालय.

1.03 करोड़ मतदाताओं के लिए भारी बल

डॉ. अश्विनी जोशी ने बताया कि बीएमसी चुनाव 2026 में 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इतने बड़े स्तर पर चुनाव संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती अनिवार्य है. कर्मचारियों की कमी को देखते हुए प्रशासन ने अनुपस्थित रहने वालों पर सख्त फैसले लिए हैं. प्रशिक्षण के दो चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और 10 जनवरी को अनुपस्थितों को शामिल होने का अंतिम अवसर दिया गया था, जिसे न मानने वालों पर अब चुनावी कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है.

15 जनवरी को मतदान

मुंबई में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी (गुरुवार) को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा. राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दिन मुंबई में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है. मतों की गिनती अगले दिन, 16 जनवरी को की जाएगी. प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भारी संख्या में बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें