Hardoi Road Accident: हरदोई में BJP एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे की कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, गाड़ी में सवार 7 लोगों की बाल बाल बची जान; VIDEO

Hardoi Road Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हरदोई (Hardoi) जिले में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर बीजेपी पार्टी के एमएलसी (MLC) अशोक अग्रवाल के बेटे की तेज रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलटी हो गई. इस कार में 7 लोग सवार थे. गनीमत रही की इस हादसे में किसी की भी जनहानि नहीं हुई और सभी सही सलामत है. इस एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की एक तेज रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर आती है और पोल से टकराती है और पलटी हो जाती है.

इसके बाद आसपास मौजूद दौड़ते है और लोगों को बाहर निकालने में मदद करते है. इस एक्सीडेंट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

तेज रफ़्तार कार पलटी

बाल बाल बचे कार में सवार लोग

जानकारी के मुताबिक संचित अग्रवाल, जो कछौना ब्लॉक प्रमुख हैं, लखनऊ से संडीला की ओर लौट रहे थे. यात्रा के दौरान पलिया-लखनऊ नेशनल हाईवे पर मजहर ढाबे के पास वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार (Car) का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला.हादसा गंभीर हो सकता था, लेकिन समय रहते मदद मिलने से सभी यात्री सुरक्षित बच गए.

पुलिस की कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की.क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई.