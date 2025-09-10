Mangaluru Road Accident: गड्डे से बचने की कोशिश में ट्रक की चपेट में आया युवक, पहियों के नीचे कुचला, मंगलुरु का VIDEO देखकर कांप जाएगी रूह
Credit-(X,@DriveSmart_IN)

मंगलुरु, कर्नाटक: कर्नाटक (Karnataka)के मंगलुरु (Mangaluru)में आएं दिन सड़क पर गड्डे (Potholes) होने की वजह से हादसे हो रहे है और लोग अपनी जान गंवा रहे है. ऐसा ही एक दिल दहला देनेवाला हादसा (Accident)मंगलुरु से सामने आया है. जहां पर एक बाइक सवार गड्डे से बचने की कोशिश में ट्रक के पहियों की चपेट में आ गया और जिसके कारण उसकी मौत पर ही दर्दनाक मौत (Death)हो गई.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media)पर सामने आया है. जो काफी डरावना है. वीडियो में देख सकते है की एक बाइक सवार गिरता है और सीधे ट्रक के पहियों के नीचे कुचलते हुए चले जाता है.

इस दौरान ट्रक चालक गाड़ी रोक देता है. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @DriveSmart_IN नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Karnataka Road Accident: 2 बसों के बीच चकनाचूर हुआ ऑटो रिक्शा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हुआ भीषण हादसा, एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने; VIDEO

ट्रक ने बाइक सवार को कुचला (विचलित करनेवाला वीडियो)

एक्सीडेंट सीसीटीवी में  कैद

ये पूरा एक्सीडेंट सीसीटीवी (CCTV)में कैद हो गया है. बताया जा रहा है की गड्डे से बचने की कोशिश में ट्रक की चपेट में बाइक सवार आया और इसके बाद जब वह गिरा तो सीधे ट्रक के पहियों में आ गया. जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

पहले भी खराब सड़कों के कारण हादसे आएं है सामने

बता दें की शहर में सड़कों पर बने गड्डों (Potholes)के कारण कई लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके है तो वही कई लोग हादसे के शिकार भी हुए है. पिछले दिनों नानथूर में एक बाइक सवार गड्डे में गिर गया था. जिसके कारण बाल बाल इसकी जान बच गई थी. इसके बाद एक महिला की भी जान हादसे में गई थी.लगातार हो रहे हादसों के कारण लोगों ने भी सरकार पर नाराजगी जताई है.

 