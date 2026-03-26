Bihar Train Accident: तंबाकू थूकना पड़ा भारी; बाढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत की चपेट में आने से शख्स की दर्दनाक मौत, वीडियो वायरल
वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आया व्यक्ति (Photo Credits: Benarasiyaa)

पटना: बिहार (Bihar) के बाढ़ रेलवे स्टेशन (Barh Railway Station) से एक बेहद विचलित करने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार की सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक व्यक्ति की पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (Patna Howrah Vande Bharat Express) की चपेट में आने से जान चली गई. यह पूरी घटना वहां लगे कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस हादसे ने एक बार फिर रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) पर यात्रियों की सुरक्षा और उनके द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

तंबाकू थूकने के चक्कर में गई जान

पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के अंतर्गत आने वाले बाढ़ स्टेशन पर यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ. चश्मदीदों और रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे (Edge) पर जाकर तंबाकू थूकने की कोशिश कर रहा था. उसी वक्त तेज रफ्तार सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन स्टेशन से गुजरने वाली थी.

ट्रेन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि शख्स को संभलने का मौका भी नहीं मिला. ट्रेन के इंजन का हिस्सा उससे टकराया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह उछलकर वापस प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। मौके पर मौजूद यात्री इस मंजर को देखकर सहम गए.

बिहार स्टेशन पर तंबाकू थूकते समय वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

हादसे के तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवान मौके पर पहुँचे। घायल व्यक्ति को तुरंत बाढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में 'अप्राकृतिक मृत्यु' (Unnatural Death) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रेलवे की सख्त एडवाइजरी और चेतावनी

इस दुखद घटना के बाद रेल प्रशासन ने यात्रियों के लिए एक कड़ी एडवाइजरी जारी की है. अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्लेटफॉर्म पर बनी पीली सुरक्षा रेखा (Yellow Safety Line) से हमेशा पीछे रहें. विशेष रूप से वंदे भारत जैसी सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के आगमन या प्रस्थान के समय प्लेटफॉर्म के किनारे जाना जानलेवा साबित हो सकता है.

वायरल हो रहा यह वीडियो एक भयावह चेतावनी है कि कैसे पल भर की लापरवाही और छोटी सी भूल जीवन के लिए घातक बन सकती है. रेलवे अब स्टेशन पर सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.