Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी, पीएम मोदी, सीएम नीतीश समेत नेताओं ने की मतदान की अपील

(Photo : X)

नई दिल्ली, 11 नवंबर :< बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को हो रहा है. दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों में मतदान है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं बढ़-चढ़कर वोट करने की अपील की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है. सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं. पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें."

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदान को हर मतदाता का दायित्व बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, "लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है. आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. सभी मतदाताओं से आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें. पहले मतदान, फिर जलपान!" केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिखा, "आज मतदान का दूसरा चरण है. यह सिर्फ चुनाव नहीं, विकसित बिहार की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण कदम है. नौकरी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और विकास का निर्णय आज आपके हाथ में है.आज आप चुनेंगे कि कल कैसा होगा बिहार. इसीलिए याद रखिए - पहले मतदान, फिर जलपान." यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण में आज 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा, "पहले मतदान फिर जलपान! आज का दिन आपके अधिकार और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक है. आपका एक वोट न केवल बिहार का भविष्य तय करेगा, बल्कि सुशासन, विकास और स्थिरता की दिशा भी निर्धारित करेगा. आइए, भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बिहार के निर्माण के लिए आगे आएं. विकास और विश्वास की निरंतर यात्रा को जारी रखें."

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लिखा, "पहले मतदान फिर जलपान, जागरुक बिहार की पहचान! लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने अधिकार का सम्मान करें, अपने भविष्य को सुरक्षित करें. परिवार, पड़ोस और समाज के साथ मतदान केंद्र अवश्य पहुँचें, क्योंकि आपका हर वोट बिहार और भारत के विकास की मजबूत आवाज़ है. आपका वोट - आपकी शक्ति, मतदान जरूर करें.