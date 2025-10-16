Bihar Election 2025: CM योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे से एनडीए को नहीं मिलेगा लाभ; सुरेंद्र राजपूत

CM Yogi Adityanath | X

लखनऊ, 16 अक्टूबर : कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिहार दौरे (Bihar Visits) को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के दौरे से एनडीए को लाभ नहीं मिलेगा. कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां-जहां योगी जाते हैं, वहां भाजपा चुनाव हारती है, क्योंकि वे जाति आधारित बात करने लगते हैं और लोग इससे भड़क जाते हैं. आईएएनएस से बातचीत में सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जाहिर सी बात है कि वे बिहार दौरे के दौरान भाजपा के लिए ही प्रचार करेंगे, कांग्रेस, सपा या तेजस्वी के लिए तो करेंगे नहीं. बिहार में वोट चोरी का मुद्दा है और जनता ऐसी सरकार को सबक सिखाएगी.

उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनाई जाएगी. 20 साल से बिहार में चल रही डबल इंजन की सरकार की विदाई का समय आ चुका है. दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने पर राजपूत ने कहा कि काश बंगाल के राज्यपाल जितने सक्रिय हैं, उतने ही भाजपा शासित राज्यों के राज्यपाल भी होते. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले स्थान पर है. प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी एक रिपोर्ट भेज सकती थीं. हरियाणा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी वहां किसानों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर रिपोर्ट भेज सकते थे. सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के राज्यपाल चुप क्यों हैं?

उन्होंने कहा कि दुर्गापुर मामले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन राज्यपालों का राजनीतिक इस्तेमाल निंदनीय है. महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात पर कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा और उनका इकोसिस्टम झूठ क्यों बोलता है. हम लोगों ने एसआईआर का विरोध कब किया? बिहार में एसआईआर के समय सवाल उठाया गया था कि दो साल या आठ महीने का काम एक-दो महीने में कैसे होगा? भाजपा झूठ बोलने से बाज आए. महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली हुई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हम तेल किससे खरीदेंगे, यह भारत का अधिकार है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली में पीट-पीटकर मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने 17 अक्टूबर को फतेहपुर जा रहे हैं. वे आज कानपुर पहुंचेंगे और वहां से फतेहपुर जाएंगे. उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है. पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम रुकेंगे नहीं और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे.