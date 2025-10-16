Gujarat: सीएम भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार को, जेपी नड्डा जाएंगे गुजरात

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. मनोनीत मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह (Swearing in Ceremony) सुबह 11.30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा. राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी समारोह के दौरान विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. सूत्रों के अनुसार, भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में कम से कम 10 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है.

मंत्रिमंडल फेरबदल की देखरेख भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जो गुरुवार शाम गुजरात का दौरा कर रहे हैं. वे मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, चर्चा गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल और राज्य के अन्य प्रमुख संगठनात्मक मामलों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है. नड्डा का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के कुछ ही दिनों बाद हो रहा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य मंत्रिमंडल में बदलावों पर चर्चा की थी. यह भी पढ़ें : Bihar Politics: एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, चुनाव आयोग और प्रशांत भूषण में हुई तीखी बहस

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि नड्डा का यह दौरा फेरबदल को अंतिम मंजूरी देने और गुजरात में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा करने के उद्देश्य से है. यह फेरबदल नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की नियुक्ति के कुछ दिनों बाद हो रहा है. साथ ही, 2027 के राज्य चुनावों से पहले, राज्य भाजपा नए समीकरणों को परखने की कोशिश करेगी, क्योंकि युवा नेता गोपाल इटालिया के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी, भाजपा के पाटीदार गढ़ में अपनी पैठ बना रही है. वर्तमान में, भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 17 सदस्य हैं, जो गुजरात के हालिया राजनीतिक इतिहास में सबसे कम सदस्यों वाले मंत्रिमंडलों में से एक है.