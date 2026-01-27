VIDEO: यूपी में इस्तीफा पॉलिटिक्स, अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने छोड़ा पद, CM योगी-PM मोदी के समर्थन में दिया ये बयान

(Photo Credits India TV)

UP Resignation Politics: उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों 'इस्तीफा बनाम इस्तीफा' का दौर देखने को मिल रहा है. बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के ठीक एक दिन बाद, अब अयोध्या में तैनात राज्य कर विभाग (GST) के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह (Prashant Kumar Singh) ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है. प्रशांत सिंह ने अपना दो पन्नों का इस्तीफा सीधे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना खुला समर्थन व्यक्त किया है.

"जिसका नमक खाता हूं, उसका अपमान नहीं...

प्रशांत कुमार सिंह ने अपने इस्तीफे के पीछे नैतिक और भावनात्मक कारणों का हवाला दिया है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे पिछले दो-तीन दिनों से मानसिक रूप से व्यथित थे. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध की जा रही "अभद्र टिप्पणियों" से आहत हैं. सिंह ने भावुक होते हुए कहा, "मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी हूं और यहीं से मुझे आजीविका मिलती है. जब मैं अपने मुखिया का अपमान होते देखता हूं, तो मेरा राजकीय धर्म है कि मैं इसका विरोध करूं." यह भी पढ़े: Anti-Brahmin Campaign in UP: इस्तीफे के बाद पीसीएस अधिकारी Alankar Agnihotri का बड़ा आरोप, ‘यूपी सरकार में चल रहा ब्राह्मण विरोधी अभियान’ (Watch Video)

यूपी में इस्तीफा पॉलिटिक्स

शंकराचार्य विवाद बना इस्तीफे की वजह

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे प्रयागराज माघ मेले के दौरान शुरू हुआ 'शंकराचार्य विवाद' बताया जा रहा है. अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर ने अपने पत्र में लिखा कि वे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणियों के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं. उनका मानना है कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध है. इस्तीफे के बाद प्रशांत सिंह का अपनी पत्नी से फोन पर बात करते हुए रोने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

यूपी में प्रशासनिक हलचल: दूसरा बड़ा इस्तीफा

यह पिछले 24 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश में किसी बड़े अधिकारी का दूसरा इस्तीफा है.

बरेली: बीते कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी (UGC) के नए नियमों और शंकराचार्य विवाद का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था.

अयोध्या: आज प्रशांत सिंह ने सीधे तौर पर सरकार के पक्ष में खड़े होते हुए नौकरी छोड़ी है.

इन इस्तीफों ने प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या अधिकारी अब खुलकर राजनीतिक और धार्मिक विवादों में पक्ष ले रहे हैं.

आगे की राह: सामाजिक सेवा का संकल्प

प्रशांत कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि एक बार उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाने के बाद, वे किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के बजाय अपने निजी संसाधनों से सामाजिक कार्यों में जुट जाएंगे. फिलहाल शासन की ओर से उनके इस्तीफे को स्वीकार किए जाने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.