बड़ा खुलासा! रिटायर्ड पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी Nasir Dhillon रच रहा था साजिश, भारतीय यूट्यूबर Jyoti Malhotra ​​से करा रहा था जासूसी

Jyoti Malhotra Case: भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उनका नाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधा जुड़ता दिख रहा है. सूत्रों के मुताबिक, रिटायर्ड पाकिस्तानी पुलिस सब इंस्पेक्टर नासिर ढिल्लों और भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​के बीच करीबी संपर्क था. पाकिस्तान पुलिस में काम कर चुके नासिर ढिल्लों ने रिटायरमेंट के बाद अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था. शुरुआत में उसके चैनल को भारत-पाकिस्तान की दोस्ती और साझा संस्कृति को बढ़ावा देने वाला बताया गया, लेकिन इसके पीछे अब एक खतरनाक साजिश का पता चला है.

जांच एजेंसियों का दावा है कि ढिल्लों ISI और पाकिस्तानी सेना के इशारों पर काम कर रहा था. उसने अपने चैनल और सोशल मीडिया के जरिए कई भारतीय YouTubers से दोस्ती की, जिसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे पहले सामने आया है.

ये भी पढें: ज्योति मल्होत्रा ​​के संपर्क में रहा पंजाब का यूट्यूबर गिरफ्तार

#BREAKING: Retired Pakistan police sub-inspector Nasir Dhillon allegedly befriended Indian YouTubers, including Jyoti Malhotra, to gather confidential Indian Army information under ISI and Pakistan Army guidance. After retirement, Nasir ran a YouTube channel and reportedly used… pic.twitter.com/N0vpcaSSbg

— IANS (@ians_india) June 7, 2025