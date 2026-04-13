Bengaluru: पत्नी पर भौंकने से नाराज पड़ोसी ने पालतू कुत्ते पर लकड़ी के लट्ठ से किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई क्रूरता
शख्स ने कुत्ते पर किया हमला (Photo Credits: File Image)

बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) से पशु क्रूरता (Animal Cruelty) की एक विचलित करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर भौंकने से नाराज होकर पड़ोसी के पालतू कुत्ते (Pet Dog) पर लकड़ी के भारी लट्ठ (Wooden Log) से जानलेवा हमला कर दिया. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) में कैद हो गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. यह भी पढ़ें: Dog Attack: आवारा कुत्तों के झुंड ने किया 10 साल की बच्ची पर हमला, पैर पर काटा, मध्य प्रदेश के खरगोन का वीडियो आया सामने; VIDEO

मामूली विवाद के बाद हिंसक हुआ आरोपी

जानकारी के अनुसार, यह घटना 9 अप्रैल की है. आरोपी की पहचान गोपी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पड़ोसी के कुत्ते ने गोपी की पत्नी पर भौंक दिया था, जिससे वह बेहद नाराज हो गया. पहले दोनों पड़ोसियों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद हिंसा में बदल गया. गोपी ने जबरन पड़ोसी के घर के परिसर में प्रवेश किया और वहां मौजूद कुत्ते पर हमला बोल दिया.

सीसीटीवी में कैद हुई बर्बरता

घटना के वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गोपी एक लकड़ी के डंडे से बेजुबान जानवर पर बार-बार प्रहार कर रहा है. हमले के दौरान कुत्ते को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. कुत्ते की चीखें सुनकर जब मालिक बाहर आए, तो आरोपी वहां से भाग निकला. आनन-फानन में घायल पालतू जानवर को पशु चिकित्सालय ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, कुत्ता अब खतरे से बाहर है और धीरे-धीरे ठीक हो रहा है.

बेंगलुरु में जानवर के प्रति क्रूरता

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रावधान

पशु मालिकों द्वारा 11 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी गोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी पर पशुओं के खिलाफ शरारत (Mischief against animals) और आपराधिक अतिचार (Criminal Trespass) से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज को मुख्य सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: Borivali Dog Attack: सड़क से जा रही महिला पर अचानक आवारा कुत्ते ने किया हमला, काटकर किया घायल, मुंबई से सटे बोरीवली का VIDEO आया सामने

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने जताई चिंता

इस घटना ने शहरी क्षेत्रों में जानवरों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और क्रूरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है. उन्होंने मांग की है कि ऐसे अपराधियों के लिए कानून में और भी सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में समाज को और अधिक काम करने की आवश्यकता है.