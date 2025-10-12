Borivali Dog Attack: सड़क से जा रही महिला पर अचानक आवारा कुत्ते ने किया हमला, काटकर किया घायल, मुंबई से सटे बोरीवली का VIDEO आया सामने

(Photo Credits Twitter)

Borivali Dog Attack: आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. सभी शहरों में बच्चे और लोगों पर कुत्तों के काटने की घटनाओं के वीडियो भी सामने आएं है.अब एक बार फिर मुंबई (Mumbai) से बोरीवली (Borivali) में एक कुत्ते ने एक महिला पर हमला कर दिया. महिला सड़क से जा रही थी और इसी दौरान एक दूकान में पास खड़ा कुत्ते अचानक दौड़कर आता है और महिला के पैर को दांतों से पकड़ लेता है,जिसके कारण महिला नीचे गिर जाती है और शोर मचाती है. इसके बाद एक शख्स पहुंचता और कुत्ते को भगाता है और इसके बाद महिला को उठाता है. इस हमले में महिला घायल हुई है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @kumbharnc57 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune Dog Attack: सोसाइटी में खेल रही मासूम पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, बच्ची हुई गंभीर रूप से घायल, पुणे का VIDEO आया सामने

महिला पर कुत्ते ने किया हमला

महिला को कुत्ते ने काटा

ये घटना बोरीवली (Borivali) के पश्चिम के ओल्ड एमएचबी कॉलोनी की बताई जा रही है. महिला सड़क से जा रही थी और अचानक एक आवारा कुत्ता पीछे से महिला का पैर पकड़ लेता है, महिला घबरा जाती है और नीचे गिर जाती है. नीचे गिरने के बाद भी महिला का पैर ये कुत्ता नहीं छोड़ता, इसके बाद महिला को एक शख्स दौड़कर बचाता है.

पहले भी कई हमले आएं है सामने

बता दें की इससे पहले भी कुत्तों के हमले में कई लोग घायल हो चुके है. पुणे, मुंबई समेत कई शहरों और गांवों में कुत्तों के हमलों में कई लोग घायल हुए है तो वही कई छोटे बच्चों की जान भी जा चुकी है. महानगर पालिका की ओर से नसबंदी अगर सभी शहरों में शुरू करवाई जाएगी. तभी इनकी आबादी पर नियंत्रण लग पाएगा. इस घटना के बाद लोगों में भी नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश है.