Pune Dog Attack: सोसाइटी में खेल रही मासूम पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, बच्ची हुई गंभीर रूप से घायल, पुणे का VIDEO आया सामने

Pune Dog Attack: आवारा कुत्तों (Stray Dogs) की आबादी को कंट्रोल में करने के लिए कोई विशेष प्लान नहीं करने के कारण इन संख्या बढ़ रही है और जिसके कारण लोगों पर इनके हमले भी बढ़ रहे है.खासकर छोटे छोटे बच्चों पर हमले की घटनाएं कुछ दिनों में बढ़ी है. पुणे (Pune) में और जिले में आएं दिन कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आने लगी है. ऐसी ही एक घटना पुणे जिले में वडगांव शेरी इलाकें से सामने आई है. जहांपर एक छोटी से बच्ची अपने बिल्डिंग के परिसर में खेल रही होती है और चार कुत्ते अचानक बच्ची पर हमला (Attack) कर देते है और बच्ची को घसीटते है, इसी दौरान दो से तीन वहां पहुंचते है और कुत्तों को भगाते है और बच्ची को उठाकर उसके घर पहुंचा देते है. इस हमले में बच्ची घायल हुई है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला

बाल बाल बची बच्ची की जान

सामने आए इस वीडियो (Video) में देख सकते है की दो बच्चियां बिल्डिंग के नीचे खेल रही होती है और इसी दौरान चार कुत्ते दौड़कर आते है. इस दौरान एक बच्ची दौड़कर भाग जाती है, लेकिन छोटी बच्ची फंस जाती है. इसके बाद छोटी बच्ची पर ये कुत्ते हमला करते है और उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते है और इसी दौरान समय पर दो से तीन लोग पहुंचते है और कुत्तों को भगाते है.इसके बाद बच्ची को उठाकर घर पहुंचाते है.

बच्ची का चल रहा है इलाज

बताया जा रहा है की बच्ची इस हमले में घायल हो गई और उसका हॉस्पिटल (Hospital) में इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद लोगों में काफी रोष फैल गया है. बता दें की पुणे जिले में ही आवारा कुत्तों के कई हमले के वीडियो सामने आएं है. गनीमत है की इस हादसे में बच्ची की जान बच गई.