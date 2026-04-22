Bengaluru BDSM Sex Murder Case: बेंगलुरु में सनसनीखेज हत्या: प्रेमिका ने 'रोल-प्ले' के बहाने प्रेमी को जिंदा जलाया, हत्या का वीडियो भी बनाया

बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी की कथित तौर पर हत्या कर दी. पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी महिला ने बी़डीएसएम (BDSM) और 'रोल-प्ले' के बहाने प्रेमी को एक जाल में फंसाया, उसे कुर्सी से बांधा और फिर जिंदा जला दिया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने इस पूरी घटना और पीड़ित के अंतिम पलों का वीडियो भी बनाया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.

विश्वासघात और बदले की साजिश

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला और पीड़ित के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे. हालांकि, हाल के दिनों में उनके रिश्तों में खटास आ गई थी. महिला को संदेह था कि उसका प्रेमी उसे धोखा दे रहा है या उसे छोड़ने की योजना बना रहा है. इसी का बदला लेने के लिए उसने एक घातक योजना बनाई. उसने पीड़ित को एक निजी स्थान पर बुलाया और उसे विश्वास में लेकर एक 'गेम' या रोल-प्ले का हिस्सा बनने के लिए राजी किया.

'रोल-प्ले' के बहाने जाल में फंसाया

घटना वाले दिन, महिला ने खेल के बहाने पीड़ित के हाथ-पैर कुर्सी से बांध दिए. पीड़ित को लगा कि यह उनके निजी खेल का हिस्सा है, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया. एक बार जब पीड़ित पूरी तरह से बेबस हो गया, तो महिला ने कथित तौर पर उस पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क दिया. पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने इसके बाद आग लगा दी, जिससे पीड़ित को संभलने का कोई मौका नहीं मिला.

डिजिटल सबूत और गिरफ्तारी

जांच के दौरान पुलिस को महिला के फोन से घटना के कुछ वीडियो मिले हैं. आरोपी ने कथित तौर पर पीड़ित के तड़पने और उसकी मौत के दृश्यों को रिकॉर्ड किया था. यह डिजिटल सबूत इस मामले में सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है. पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने इसे एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन फॉरेंसिक जांच और कॉल रिकॉर्ड्स ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

कानूनी कार्रवाई और वर्तमान स्थिति

बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या (IPC/BNS की संबंधित धाराओं) और सबूतों को मिटाने का मामला दर्ज किया है. आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था. इस घटना ने शहर में सुरक्षा और निजी संबंधों में बढ़ते हिंसक व्यवहार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. स्थानीय अदालत में जल्द ही इस मामले की चार्जशीट पेश की जाएगी.