Bengaluru Airport Knife Attack: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विवाद के बाद शख्स ने टैक्सी ड्राइवरों पर की चाकू से हमले की कोशिश, CISF के जवानों ने किया काबू: VIDEO
Bengaluru airport attack attempt (Credit-@nabilajamal_)

Bengaluru Airport Knife Attack: बेंगलुरु (Bengaluru) के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर रविवार देर रात एक युवक ने अचानक चाकू निकालकर दो टैक्सी ड्राइवरों को धमकाने की कोशिश की. शुरुआत में मामूली बहस थी, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना गरमाया कि आरोपी हथियार लेकर ड्राइवरों की ओर भागने लगा.जैसे ही युवक ने हमला (Knife Attack) करने की कोशिश की, पास में तैनात सीआईएसएफ (CISF) के जवानों ने तत्काल दौड़ लगाई और उसे पकड़ लिया और उसके हाथ से लोहे का बड़ा चाकू छीन लिया.

उनकी समय रहते की गई कार्रवाई से संभावित गंभीर हादसा टल गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nabilajamal_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:महिला को 6 महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 187 ट्रांजैक्शंस में ठग लिए 32 करोड़

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चाकू से हमला

आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस

जानकारी के मुताबिक़ पकड़े गए युवक की पहचान सोहेल अहमद के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए उसे कीआईए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है.

सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो

एयरपोर्ट पर मौजूद कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बनाए गए वीडियो में युवक को टैक्सी ड्राइवरों की ओर चाकू लहराते हुए भागते देखा जा सकता है. पुलिस (Police) की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने यह कदम किसी पहले हुए विवाद के चलते उठाया. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि विवाद किस बात को लेकर हुआ था और इसमें और कौन-कौन शामिल थे.

 