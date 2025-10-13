Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, अब देना होगा इतना शुल्क, जानें पूरी डिटेल

Atal Pension Yojana

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) को कम समय में ही लोगों के बीच खासा लोकप्रियता मिली है. अब इस लोकप्रिय रिटायरमेंट योजना में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने आदेश दिया है, कि 1 अक्टूबर 2025 से नया पंजीकरण फॉर्म लागू होगा. इसका मतलब है कि पुराने फॉर्म के आधार पर अब कोई भी योजना में शामिल नहीं हो सकेगा, और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) पुराने आवेदन स्वीकार नहीं करेगी. यह कदम योजना के डेटा को सही रखने और इसे सही, व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए उठाया गया है.

नए अटल पेंशन योजना आवेदन में क्या बदलाव हैं?

नए अटल पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. अब एफएटीसीए/सीआरएस (FATCA/CRS) जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि कोई विदेशी नागरिक योजना में शामिल न हो सके. इसके तहत केवल भारतीय नागरिक ही अटल पेंशन योजना का लाभ उठा पाएंगे. यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन मानकों के अनुसार बनाई गई है, ताकि योजना में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके.

पोस्ट ऑफिस से पंजीकरण

भारतीय डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश दिया है, कि अब केवल नए अटल पेंशन योजना आवेदन फॉर्म के माध्यम से ही योजना में पंजीकरण किया जाएगा. यह निर्देश 26 सितंबर 2025 को जारी किया गया था.

फीस संरचना में बदलाव

नए आवेदन के साथ पीएफआरडीए (PFRDA) ने अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर लागू किया है:

सरकारी कर्मचारियों के लिए

सरकारी कर्मचारियों के लिए अटल पेंशन योजना में अब ई-प्रान (E-PRAN) किट के लिए 18 रुपये और कार्ड के लिए 40 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. इसके अलावा, वार्षिक रखरखाव शुल्क 100 रुपये होगा. साथ ही, अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट (NPS-Lite) अकाउंट खोलने और बनाए रखने के लिए 15 रुपये फीस भी देनी होगी.

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अटल पेंशन योजना में 2 लाख रुपये तक बैलेंस पर वार्षिक रखरखाव शुल्क 100 रुपये और 50 लाख से अधिक राशि पर 500 रुपये लगेगा. इसके अलावा, योजना के तहत किए जाने वाले सभी लेन-देन (ट्रांजैक्शन) की फीस माफ कर दी जाएगी.

कौन है अटल पेंशन योजना के लिए लाभार्थी?

अटल पेंशन योजना विशेष रूप से भारतीय नागरिकों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाई गई है. इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर मासिक पेंशन मिलती है, जिसकी राशि 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये हो सकती है, जैसा कि उन्होंने अपने योगदान के आधार पर चुना होता है.

कहाँ खुलवाएं अकाउंट?

अटल पेंशन योजना की शुरुआत पहले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए की गई थी. लेकिन योजना की बढ़ती लोकप्रियता के चलते सरकार ने इसे अब 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं.

करदाताओं के लिए विशेष नियम

नियमों के अनुसार, जो व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत करदाता हैं, वे अटल पेंशन योजना में आवेदन नहीं कर सकते. अगर कोई करदाता योजना में आवेदन करता है, तो उसका अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाएगा. इस निर्णय का अधिकारिक नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2022 को प्रकाशित किया गया था. 1 अक्टूबर 2022 के बाद से आयकरदाता इस योजना के लिए अयोग्य हैं.

इस नए आवेदन फॉर्म और अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर के साथ, अटल पेंशन योजना अब और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और लाभार्थियों के अनुकूल बन गई है. भारतीय नागरिक अब इस योजना के माध्यम से वरिष्ठता में वित्तीय सुरक्षा और नियमित पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं, बशर्ते वे करदाता न हों और नए फॉर्म के अनुसार पंजीकरण करें.