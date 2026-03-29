Ashok Kharat Viral Videos Scandal: मैथ्स फेल स्टूडेंट कैसे बना ‘न्यूमरोलॉजिस्ट’, अब करोड़ों की संपत्ति और गंभीर आरोपों में घिरा

Ashok Kharat Viral Videos Scandal: नासिक के एक स्वयंभू बाबा अशोक खारात इस समय गंभीर आरोपों के चलते जांच के घेरे में हैं. पुलिस जांच में उनके खिलाफ यौन शोषण, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जैसे कई मामले सामने आए हैं. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो, एक पिस्टल और करीब 170 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा किया है. आरोपी, जिसे स्थानीय लोग “कैप्टन” के नाम से जानते हैं, फिलहाल पुलिस हिरासत में है. यह भी पढ़ें: Ashok Kharat Sex Scandal: अशोक खरात मामले में 5 सबसे खौफनाक खुलासे, गर्भवती महिला को भी शिकार बनाने का आरोप

यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद कई और महिलाएं सामने आईं, जिससे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया. पुलिस के अनुसार अब तक कम से कम 6 महिलाओं ने रेप और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जबकि 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें जबरन वसूली, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.

ब्लैकमेल के लिए बनाए गए वीडियो

जांच में सामने आया है कि आरोपी महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था. ये वीडियो बिना सहमति के कथित धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान बनाए गए थे. पुलिस ने नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित ऑफिस और फार्महाउस से ऐसे 100 से अधिक वीडियो बरामद किए हैं.

छापेमारी में हथियार और करोड़ों की संपत्ति बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस को एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिले हैं. साथ ही करीब 170 करोड़ रुपये की संदिग्ध संपत्ति का खुलासा हुआ है. अब जांच एजेंसियां इन संपत्तियों के स्रोत और संभावित बेनामी निवेश की जांच कर रही हैं.

‘न्यूमरोलॉजिस्ट’ बनने की कहानी पर उठे सवाल

अशोक खारात खुद को न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट बताता था और लोगों की किस्मत बदलने के दावे करता था. लेकिन सामने आए रिकॉर्ड के अनुसार वह 10वीं की गणित परीक्षा में फेल हो चुका था और उसे 100 में से सिर्फ 28 अंक मिले थे. इस खुलासे के बाद लोगों के बीच उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

एसआईटी करेगी जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. पुलिस को अब तक 100 से ज्यादा शिकायतें और कॉल मिल चुकी हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

धार्मिक आड़ में शोषण के आरोप

पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने “सिद्ध पूजा” और “शुद्धिकरण अनुष्ठान” के नाम पर विश्वास जीतकर उनका शोषण किया. कई महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्हें डराया-धमकाया गया और चुप रहने के लिए मजबूर किया गया. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं. अधिकारियों का मानना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है.