Fact Check: क्या सच में पौधों पर उगने लगे है अंडे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की जानें सच्चाई; VIDEO

Fact Check: सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना सैकड़ों वीडियो वायरल होते है और लोग इसे बिना सोचे समझे शेयर भी करते है. बिना ये सोचे की ये वीडियो फेक है या असली. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.एक शख्स हाथों में माइक लेकर एक खेत में खड़ा होता है और दावा करता है की ये खेत अंडों का है. यानी यहांपर पौधों पर अंडे (Eggs) लगते है. वीडियो में देख सकते ही की एक युवक छोटे छोटे पौधों से बैगन (Brinjal) के डंठल (Stalks) में लगे सफ़ेद सफ़ेद अंडे तोड़ रहा है. इसके बाद जो युवक अंडे पौधों से तोड़ रहा होता है और वह अंडो को तोड़कर दिखाता है. जिसके अंदर से पीले रंग की जर्दी निकलती है. इस वीडियो को @Daily_Update11 नाम के हैंडल से शेयर किया गया था.
जिसमें पौधे से अंडे तोड़कर एक शख्स प्लेट में डालता है और इसके कैप्शन में लिखा था,'बैंगन के पेड़ में अंडे उगने लगे हैं.मुर्गी का करियर खतरे में.यकीन नहीं होता तो.वीडियो देख लीजिए और बताइए जादू है या विज्ञान? ये भी पढ़े:IIT दिल्ली ने किया शाकाहारी अंडे का अविष्कार, UNDP से मिला 5000 अमेरिकी डॉलर का इनाम
बैगन के पौधों पर उगने लगे अंडे
बैंगन के पेड़ में अंडे उगने लगे हैं..!😱
मुर्गी का करियर खतरे में....
यकीन नहीं होता तो....
वीडियो देख लीजिए और बताइए जादू है या विज्ञान....? pic.twitter.com/cTG3JYsVfl
यूट्यूबर ने बताया फर्जी
क्या है इसकी सच्चाई
यूट्यूब पर Haqeeqat Jano नाम के यूजर ने इसकी सच्चाई बताई है. उन्होंने बताया है की ये बैगन (Brinjal) का खेत है और जो दिखाई दे रहे है, वह बैगन है. ये सफ़ेद बैगन है और ये बिलकुल अंडे की तरह दिखाई देते है. इसमें कुछ लोग अंडे को बैगन के पौधे के डंठल पर ग्लू से चिपका देते है. इसके बाद व्यूज के लिए लोगों को भ्रमित करते है. इस वीडियो को फेक(Fake) बताया गया है.
बच्चे डंठल पर चिपकाते दिखे ग्लू
सोशल मीडिया (Social Media) पर ही एक और वीडियो सामने आया, जिसमें दो बच्चे बैंगन के डंठल पर अंडे ग्लू से चिपकाते हुए दिखे. इसके बाद वही अंडे तोड़कर फर्जी दावा फैलाया गया.इस तरह यह साफ हो गया कि पौधों पर अंडे उगने का दावा झूठा और भ्रामक है. यह महज एक फर्जी वीडियो था, जिसे एडिटिंग और चालाकी से वायरल किया गया.