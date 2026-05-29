Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तूफान से 4 लोगों की मौत; कई जिलों में बिजली गुल, अलर्ट जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

अमरावती, 29 मई: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार देर रात आए भीषण तूफान और मूसलाधार बारिश (Severe Storm and Torrential Rain) ने भारी तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य में अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. तेज आंधी के कारण कई जिलों में सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे यातायात और बिजली आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority) ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज कर दिए हैं और आगामी घंटों के लिए नया अलर्ट जारी किया है. यह भी पढ़ें: Hamirpur Bridge Collapse: यूपी के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत; सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा दुख, राहत कार्य तेज करने के निर्देश

पेड़ गिरने और करंट लगने से चार मौतें; इंटर की छात्रा भी शामिल

कृष्णा जिले के कुम्मारपालम में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, जहां मोटरसाइकिल से जा रहे दो युवकों पर एक विशाल पेड़ गिर गया. इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान मनोहर और शिवराम कृष्ण के रूप में हुई है.

अन्य दो मौतें बिजली का करंट लगने (इलेक्ट्रोक्यूशन) के कारण हुईं. कृष्णा जिले के पामिदिमुक्कल मंडल के लंकापल्ली गांव में इंटरमीडिएट की एक छात्रा, जिसका नाम अनीता था, सुबह पीने का पानी लेने के लिए नल पर गई थी. वहां वह रात के तूफान में टूटकर गिरे बिजली के लाइव तार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, एनटीआर जिले के विजयवाड़ा में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड पर बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे उसने भी दम तोड़ दिया.

मछलीपट्टनम जलमग्न; गोदाम में आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग

मूसलाधार बारिश के कारण कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम शहर की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप है. इसके अतिरिक्त, पूर्वी गोदावरी जिले में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब 'रैथू सेवा केंद्र' (किसान सेवा केंद्र) पर आकाशीय बिजली गिर गई.

बिजली गिरने से केंद्र में किसानों के लिए रखी गईं खाली बोरियों में अचानक भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया.

कई जिलों में ब्लैकआउट; ऊर्जा मंत्री ने दिए बहाली के आदेश

तूफान के कारण कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, बापटला, पलनाडु, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा और कडप्पा जिलों के बड़े हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है. ऊर्जा मंत्री गोट्टिपाटी रवि कुमार ने स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि रात में आए तेज तूफान के कारण ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनों को काफी नुकसान पहुंचा है.

उन्होंने अधिकारियों को शुक्रवार दोपहर तक हर हाल में बिजली आपूर्ति बहाल करने के कड़े निर्देश दिए हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि लगातार हो रही छिटपुट बारिश और हवाओं के कारण मरम्मत कार्य में बाधा आ रही है. गोदावरी के दोनों जिलों के अधिकांश प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल कर ली गई है. मंत्री ने होमगार्ड की मौत पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता देने का भरोसा दिया है.

आपदा प्रबंधन विभाग की चेतावनी: पेड़ों और खंभों से दूर रहें

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने आगामी २४ घंटों का बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा, गुंटूर, बापटला और तिरुपति जिलों में बिजली चमकने के साथ छिटपुट बारिश जारी रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. प्रशासन ने आम जनता से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है. लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे आंधी-बारिश के दौरान बिजली के खंभों, होर्डिंग्स और पेड़ों के नीचे शरण न लें, ताकि करंट लगने या पेड़ गिरने जैसे हादसों से बचा जा सके.