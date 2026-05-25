AP EAMCET 2026 Preliminary Answer Key: आज जारी होगी इंजीनियरिंग की प्रोविजनल आंसर-की, cets.apsche.ap.gov.in पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

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AP EAMCET 2026 Preliminary Answer Key: आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE) आज, 23 मई 2026 को आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP EAPCET 2026) की प्रारंभिक (Preliminary) आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने जा रहा है. जो छात्र 12 मई से 20 मई 2026 के बीच आयोजित हुई इस राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर-की जारी होने के साथ ही विभाग छात्रों के लिए आपत्ति दर्ज कराने की विंडो भी खोल देगा.

महत्वपूर्ण तारीखें और परीक्षा का कार्यक्रम

उम्मीदवार परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की समय-सीमा को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार देख सकते हैं. यह भी पढ़े: JEE Main Final Answer Key 2026 OUT: जेईई मेन सत्र 2 की फाइनल आंसर-की जारी, जल्द घोषित हो सकते हैं परिणाम

प्रारंभिक आंसर-की जारी होने की तिथि: 23 मई 2026

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि: 25 मई 2026

संभावित परिणाम (Result) घोषित होने की तिथि: 1 जून 2026

आपत्ति शुल्क और समीक्षा की प्रक्रिया

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार को प्रारंभिक आंसर-की में दिए गए किसी उत्तर पर कोई विसंगति या संदेह नजर आता है, तो वह उसे चुनौती दे सकता है. इसके लिए उम्मीदवार को प्रति प्रश्न 300 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा.

APSCHE ने स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद यदि छात्र की आपत्ति सही और वैध पाई जाती है, तो यह शुल्क वापस (Refund) कर दिया जाएगा. इस संबंध में विशेषज्ञ समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा. निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त सभी वैध आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद फाइनल आंसर-की और परीक्षा का अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा.

AP EAPCET 2026 आंसर-की डाउनलोड करने के चरण

उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की को आसानी से डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए 'AP EAPCET 2026 Preliminary Answer Key' के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद उम्मीदवार अपना पंजीकरण नंबर और हॉल टिकट नंबर दर्ज कर लॉगिन करें.

अब आपकी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी.

भविष्य के संदर्भ और मिलान के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का माध्यम

आंध्र प्रदेश में AP EAPCET (जिसे पहले AP EAMCET के नाम से जाना जाता था) एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है. इसके माध्यम से राज्य भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में संचालित होने वाले इंजीनियरिंग, कृषि (Agriculture) और फार्मेसी (Pharmacy) के स्नातक कार्यक्रमों में छात्रों को मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाता है. इस साल की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 12 मई से 20 मई 2026 के बीच विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम 1 जून को घोषित होने की उम्मीद है.