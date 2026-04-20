JEE Main Final Answer Key 2026 OUT: जेईई मेन सत्र 2 की फाइनल आंसर-की जारी, जल्द घोषित हो सकते हैं परिणाम

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JEE Main Final Answer Key 2026 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन 2026 सेशन 2 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है. अप्रैल सत्र की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर इसे देख और डाउनलोड कर सकते हैं. फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद, अब यह स्पष्ट है कि NTA किसी भी समय रिजल्ट की घोषणा कर सकता है.

फाइनल आंसर-की में हुए कुछ बदलाव

NTA द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की तैयार की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कुछ सवालों को ड्रॉप (हटाया) भी गया है. इन हटाए गए सवालों के अंक सभी संबंधित उम्मीदवारों को दिए जाएंगे. छात्र अब अपने रिस्पॉन्स शीट के साथ इन सही उत्तरों का मिलान कर अपने संभावित स्कोर का आकलन कर सकते हैं. यह भी पढ़े: RPSC RAS Final Result 2026 Out: आरपीएससी आरएएस फाइनल का रिजल्ट जारी, rpsc.rajasthan.gov.in पर ऐसे देखें नतीजें

रिजल्ट और स्कोरकार्ड जल्द होंगे उपलब्ध

फाइनल आंसर-की के बाद अगला कदम नतीजों की घोषणा है. माना जा रहा है कि जेईई मेन 2026 का परिणाम आज देर शाम तक या कल सुबह तक लाइव हो जाएगा. स्कोरकार्ड में छात्रों के विषय-वार पर्सेंटाइल, कुल पर्सेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक (AIR) की जानकारी दी जाएगी.

JEE Main 2026 फाइनल आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?

छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर "JEE Main Final Answer Key 2026" लिंक पर क्लिक करें.

आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.

अपने पेपर और शिफ्ट के अनुसार उत्तरों की जांच करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

जैसे ही रिजल्ट का लिंक सक्रिय होगा, छात्र इन स्टेप्स से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे:

आधिकारिक पोर्टल jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

"JEE Main April Session Scorecard 2026" के लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें.

सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा, इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

आगे की राह: JEE Advanced 2026

जेईई मेन के नतीजे आने के बाद, शीर्ष 2.5 लाख सफल उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) परीक्षा के लिए पात्र होंगे. जेईई एडवांस्ड के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 23 अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कट-ऑफ और रैंक की ताजा जानकारी के लिए एनटीए की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें.