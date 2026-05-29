Hamirpur Bridge Collapse: यूपी के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत; सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा दुख, राहत कार्य तेज करने के निर्देश

हमीरपुर पुल हादसा (Photo Credits: X)

हमीरपुर/लखनऊ, 29 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हमीरपुर जिले (Hamirpur) से एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा सामने आया है. यहाँ बेतवा नदी पर बन रहा एक निर्माणाधीन पुल (Under Construction Bridge) देर रात आए भीषण तूफान और भारी बारिश के कारण अचानक ढह गया. इस दुखद हादसे में कम से कम छह मजदूरों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Uttar Pradesh) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और जिला प्रशासन को घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़ें: Agra-Lucknow Expressway Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 6 की दर्दनाक मौत; VIDEO

देर रात तूफान के बीच हुआ हादसा; मलबे में दबे मजदूर

यह हादसा हमीरपुर जिले में मोराकंदर और कंदौर गांवों के बीच बेतवा नदी पर बन रहे पुल पर रात करीब 2:00 बजे घटित हुआ. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में देर रात अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई.

जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय कई मजदूर पुल के ही एक स्लैब (हिस्से) के नीचे सो रहे थे. तभी अचानक पुल का ढांचा भरभराकर गिर गया, जिससे वहां सो रहे मजदूर मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए. इस घटना ने प्रतिकूल मौसम के दौरान निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल ढहने का वीडियो

#WATCH | Hamirpur, Uttar Pradesh: Under-construction bridge collapses due to severe storm. Five workers killed, several others feared trapped. pic.twitter.com/Q9RgKxg6bj — ANI (@ANI) May 29, 2026

राहत व बचाव कार्य जारी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक; त्वरित कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को बिना किसी देरी के मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, 'हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर हुए दुखद हादसे में जनहानि अत्यंत हृदयविदारक और मर्मस्पर्शी है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं.'

सीएम योगी ने आगे कहा, 'जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे एसडीआरएफ (SDRF) के साथ समन्वय स्थापित कर तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाएं. मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.' मुख्यमंत्री ने प्रशासन को मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा और घायलों को मुफ्त व बेहतर इलाज देने का भी आदेश दिया है.

एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हमीरपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि रात में पुल ढहने की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर रवाना हो गए थे. उन्होंने पत्रकारों को बताया, "हमें बीती रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि पुल का एक स्लैब गिर गया है और कुछ लोग उसके नीचे फंस गए हैं. हम तुरंत मौके पर पहुंचे."

अपर पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया, "एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मलबे को हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है. अब तक छह शवों को बाहर निकाला जा चुका है." स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें मलबे में अन्य संभावित फंसे हुए मजदूरों की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मलबे की विशालता को देखते हुए मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.