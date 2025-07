Sambhajinagar Shocker: शराब छुड़वाने के नाम पर लोगों को पिलाता था पेशाब, इलाज के नाम पर डंडे से मारता था,अंधश्रद्धा निर्मूलन संगठन ने खोली भोंदू बाबा की पोल; VIDEO

छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के वैजापुर तहसील के शिऊर गांव में एक भोंदू बाबा का पर्दाफाश अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने किया है. मामला दर्ज होने के बाद बाबा फरार हो चूका है.इस स्वयंभू बाबा की घिनौनी और अमानवीय हरकतें सामने आई हैं. आरोपी संजय रघुनाथ पगार उर्फ़ बाबा फिलहाल फरार है.बताया जा रहा है कि यह तथाकथित बाबा शराब की लत छुड़ाने के नाम पर लोगों को अपना पेशाब पिलाता था. इतना ही नहीं, ‘भूत-प्रेत भगाने’ के नाम पर पीड़ितों के मुंह में अपने जूते डालता था.सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ महिला भक्तों ने बाबा पर अनुचित तरीके से छूने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं. यह सब घटनाएं बाबा द्वारा मंदिर परिसर में चलाए जा रहे ‘दरबार’ में होती थीं.

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बाबा लोगों के साथ धोखा कर रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune Fake Baba Arrested: पुणे में फर्जी बाबा की गंदी करतूत! अनुयायियों को दूसरी महिलाओं से सेक्स करने के लिए उकसाता, फिर सीक्रेट ऐप से मोबाइल पर लाइव देखता VIDEO

भोंदू बाबा का वीडियो आया सामने

Chhatrapati Sambhajinagar: To Stop Devotees From Drinking, Godman Made Them Drink Urine, Put Shoes In Their Mouths To ‘Banish Spirits’#Maharashtra #sambhajinagar #FPJ pic.twitter.com/v2RbrKGWSf

— Free Press Journal (@fpjindia) July 21, 2025