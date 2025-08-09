Fact Check: उत्तरकाशी में आएं फ्लैश फ्लड की तस्वीर AI से है बनाई, जाने वायरल हो रहे इस पोस्ट की सच्चाई

Fact Check: पिछले दिनों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना सामने आई थी. इस घटना के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालत बन गए थे. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर पोस्ट और पिक्स भी वायरल हो रही है. जिसको उत्तरकाशी के नाम से वायरल किया जा रहा है. इस पिक्स में आप देख सकते है कि नदी किनारे कई मकान जमींदोज हो चुके है और मलबा दिखाई दे रहा है. बता दें की पिछले दिनों गंगोत्री मार्ग के गांव धराली में बादल फटने की घटना हुई थी. इस घटना में कम से कम चार लोगों की मौत भी हो गई थी.
ये बाढ़ खीर गंगा नदी के जलग्रहण के बाद आई थी. लेकिन अब जो पिक्स सोशल मीडिया X पर वायरल हो रही है,वह एआई जनरेटेड है.ये भी पढ़े:Uttarkashi Cloudburst: धराली त्रासदी में बचे लोगों ने बताई आपबीती, अस्पताल में भर्ती मरीज बोला- नहीं जानता मैं कैसे बचा
AI से बनी है पिक्स
The tragic incident of cloudburst in Uttarkashi has caused huge loss of life and property,
तस्वीर की सच्चाई सामने आई
पीटीआई फैक्ट चेक डेस्क ने वायरल तस्वीर की जांच की.रिवर्स इमेज सर्च में पता चला कि यह तस्वीर कई यूज़र्स ने एक जैसे दावों के साथ शेयर की है.बारीकी से जांचने पर तस्वीर के निचले दाईं ओर AI का वॉटरमार्क दिखाई दिया.Hive Moderation और WasitAI नामक AI डिटेक्शन टूल से जांच में स्पष्ट हुआ कि यह इमेज AI-जनित है और इसमें कई कृत्रिम तत्व मौजूद हैं.
पुलिस ने साझा की असली तस्वीरें
उत्तराखंड पुलिस ने 5 अगस्त 2025 को एक्स पर धराली बाजार क्षेत्र की वास्तविक तस्वीरें साझा कीं, जिसमें खीर गढ़ में बढ़ते पानी के कारण हुए नुकसान को दिखाया गया था.पुलिस, फायर, एसडीआरएफ और सेना की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.