Amruta Fadnavis on Rahul Gandhi: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर अमृता फडणवीस बोलीं, ‘बप्पा सबको सद्बुद्धि दें’

मुंबई, 27 अगस्त : देशभर में गणेश चतुर्थी पर गणेश उत्सव की धूम है. इस अवसर पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस मुंबई के ‘लालबाग चा राजा’ के दर्शन करने पहुंचीं. इस साल लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल ने बताया कि गणेश गली के राजा की 22 फीट ऊंची मूर्ति तमिलनाडु के रामेश्वरम की पौराणिक कथा से प्रेरित है दर्शन करने के बाद अमृता फडणवीस ने आईएएनएस से कहा, "आज बहुत खुशी हो रही है कि बप्पा का आगमन हो चुका है. गणेशोत्सव महाराष्ट्र में पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है. अब 10 दिन बप्पा हमारे साथ रहेंगे, इसकी खुशी है. लाखों लोग इसे मनाते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्रकृति का भी आप ध्यान रखें. मिट्टी के बने गणपति लाएं और विसर्जन के लिए नगरपालिका के द्वारा बनाए गए तालाबों का ही प्रयोग करें. मैं बप्पा से महाराष्ट्र के लोगों के लिए सुख और समृद्धि मिलने की प्रार्थना करती हूं और किसी भी आपत्ति से उन्हें बचाएं."

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर उन्होंने कहा, “आज दिन इतना सुंदर है कि मैं विपक्ष के बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगी. बस इतना कहना चाहूंगी कि बप्पा सबको सद्बुद्धि दे.” वहीं सिंगर राहुल वैद्य ने कहा, "हमारे लालबाग के राजा की मूर्ति बहुत सुंदर है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बार सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं, परफॉर्म भी करने आया हूं. मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे आज बप्पा के दरबार में आकर गाने का मौका मिला है." यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से अब तक 5000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू, एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों से की बात

इससे पहले लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के उपाध्यक्ष सिद्धेश कोरगावकर ने कहा, "इस बार हम लोग 98वां गणेशोत्सव मना रहे हैं. यह लालबाग इलाके का सबसे पुराना गणपति है. 22 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है." उन्होंने कहा कि मूर्ति और सजावट में रामेश्वरम की थीम को दर्शाया गया है, जिसमें हनुमान जी रामेश्वरम से भगवान शंकर का पिंड लेकर आते हैं. उसी कथा के अनुसार मूर्ति और डेकोरेशन में रामेश्वरम की झलक दिखाई देती है. सिद्धेश कोरगावकर ने बताया कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्राइवेट सिक्योरिटी और मुंबई पुलिस की तैनाती के साथ-साथ पंडाल में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, ताकि भक्त शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें.