Ganpati Immersion: मुंबई में गणपति बप्पा की विदाई, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता-अक्षय कुमार ने विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई में लिया भाग; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Ganpati Immersion: गणपति बप्पा कल यानी शनिवार को लोगों के बीच से विदा हुए, जिन्हें गिरगांव चौपाटी, जुहू, और वर्सोवा बीच पर विसर्जित किया गया. विसर्जन के बाद समुद्र में गंदगी न फैले, इस उद्देश्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और दिव्यज फाउंडेशन (Divyaj Foundation) की संस्थापक अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis), अभिनेता अक्षय कुमार और महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बीएमसी के सहयोग से जुहू बीच (Juhu Beach) की सफाई अभियान में हिस्सा लिया.

अमृता फडणवीस ने इस सफाई अभियान में भाग लेते हुए कहा, "कल रात को विसर्जन संपन्न हुआ और आज सुबह हम जुहू बीच पर यह सफाई अभियान चला रहे हैं. हमारा समुद्र चमकना चाहिए, न कि गंदगी हो. हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गंदगी न हो और हम खुद गंदगी करें ही न. अगर गंदगी हो रही है, तो उसे साफ करना हमारी जिम्मेदारी है.

देखें साफ़ सफाई का वीडियो

अमृता फडणवीस ने कहा कि इस सफाई अभियान का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट की सफाई के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था. इस अवसर पर अक्षय कुमार ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी दी और इस पहल की सराहना की। उनके साथ अन्य स्थानीय लोग और बीएमसी कर्मचारी भी सफाई में जुटे थे.