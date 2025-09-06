Lalbaugcha Raja Visarjan 2025 Live: लालबागचा राजा की आरती शुरू, थोड़ी देर में शुरू होगी शोभायात्रा, लाइव देखें गणेश विसर्जन

लालबागचा राजा की विसर्जन शोभायात्रा (Photo : X)

Lalbaugcha Raja Visarjan Ceremony Live 2025: महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चले गणेशोत्सव का आज अनंत चतुर्दशी के दिन समापन हो रहा है. भक्त अपने प्यारे गणपति बप्पा को भारी मन से विदाई दे रहे हैं. मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और 'नवसाचा गणपति' यानी मन्नतों को पूरा करने वाले गणपति, लालबागचा राजा के विसर्जन की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पंडाल में राजा की अंतिम महा-आरती संपन्न हो गई है और अब से कुछ ही देर में विसर्जन के लिए भव्य शोभायात्रा शुरू होने वाली है.

भक्तों का जनसैलाब, माहौल हुआ भक्तिमय

इस समय लालबाग के पंडाल और आसपास की सड़कों पर भक्तों का समुद्र उमड़ पड़ा है. हर कोई अपने प्यारे राजा की एक आखिरी झलक पाने के लिए बेताब है. ढोल-ताशे की गगनभेदी आवाज और 'गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा है. माहौल में उत्साह, भक्ति और बप्पा से बिछुड़ने का गम एक साथ महसूस किया जा सकता है. लाखों की संख्या में भक्त इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पहुंचे हैं.

कैसी होगी राजा की शोभायात्रा?

लालबागचा राजा की शोभायात्रा मुंबई की सबसे शानदार और लंबी विसर्जन यात्राओं में से एक मानी जाती है. यह यात्रा कई किलोमीटर लंबी होती है और इसे पूरा होने में 20 से 22 घंटे तक का समय लग जाता है. राजा की विशाल प्रतिमा को एक फूलों से सजे रथ पर विराजमान किया गया है. यह यात्रा लालबाग मार्केट से शुरू होकर भारतमाता सिनेमा, साने गुरुजी मार्ग, भायखला, ऑपेरा हाउस से होते हुए आखिर में गिरगांव चौपाटी पहुंचेगी, जहां देर रात या अगले दिन सुबह उनका विसर्जन अरब सागर में किया जाएगा.

लालबागचा राजा का विसर्जन लाइव देखें-

मुंबई पुलिस ने इस विशाल शोभायात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और कई सड़कों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

घर बैठे कैसे देखें लाइव?

अगर आप मुंबई में नहीं हैं या भीड़ की वजह से वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप घर बैठे भी इस भव्य विसर्जन समारोह को लाइव देख सकते हैं.

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के ऑफिशियल यूट्यूब (YouTube) चैनल और फेसबुक (Facebook) पेज पर शोभायात्रा का सीधा प्रसारण किया जा रहा है.

न्यूज़ चैनल: लगभग सभी प्रमुख हिंदी और मराठी न्यूज़ चैनल इस विसर्जन यात्रा को लाइव कवर कर रहे हैं.

आज का दिन मुंबई के लिए सिर्फ एक त्योहार का अंत नहीं, बल्कि एक भावना का उत्सव है. भक्त अपने राजा को इस वादे के साथ विदा कर रहे हैं कि वह अगले साल फिर से उनके घरों और दिलों में विराजने के लिए जल्दी आएंगे.