Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी पर करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें मुहूर्त और गणेश विसर्जन का शुभ समय

अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा और गणपति विसर्जन का भव्य दृश्य (Photo : X)

Anant Chaturdashi 2025: आज देशभर में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है. ये एक ऐसा त्योहार है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है. हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. इस साल 2025 में ये 6 सितंबर को पड़ रहा है. इस दिन दो बड़े काम होते हैं - एक तो भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा और दूसरा गणेश जी का विसर्जन. चलिए, सब कुछ समझते हैं.

अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है?

अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु को समर्पित है. "अनंत" का मतलब है जो कभी खत्म न होने वाला. लोग मानते हैं कि इस दिन पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है, मुश्किलें दूर होती हैं और अनंत फल मिलता है. ये दिन गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद आता है, इसलिए गणपति बप्पा को विदाई देने का भी ये आखिरी दिन होता है. गणेश जी को विसर्जन करके हम ये संदेश देते हैं कि सब कुछ बदलता है, लेकिन भक्ति हमेशा रहती है. साथ ही, इस दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है, जो एक 14 गांठ वाला धागा होता है. ये सूत्र सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है.

2025 में अनंत चतुर्दशी कब है और मुहूर्त क्या है?

इस साल अनंत चतुर्दशी की तिथि 6 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 बजे से शुरू होकर 7 सितंबर को रात 1:41 बजे तक चलेगी। पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 6:02 बजे से रात 1:41 बजे तक है, लेकिन अगर आप गणेश विसर्जन कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ खास चौघड़िया मुहूर्त हैं-

सुबह का शुभ मुहूर्त: 7:36 AM से 9:10 AM (शुभ चौघड़िया)

दोपहर का मुहूर्त: 12:19 PM से 5:02 PM (लाभ, अमृत चौघड़िया)

शाम का मुहूर्त: 6:37 PM से 8:02 PM (लाभ चौघड़िया)

रात का मुहूर्त: 8:02 PM से 1:41 AM (शुभ, अमृत, चर चौघड़िया) ये मुहूर्त दिल्ली के समय के अनुसार हैं. अगर आप कहीं और रहते हैं, तो लोकल पंचांग चेक कर लें. इस दिन रवि योग और सुकर्मा योग भी बन रहे हैं, जो पूजा को और शुभ बनाते हैं.

अनंत पूजा कैसे करें? सरल विधि

अनंत पूजा करना बहुत आसान है. बस इन स्टेप्स को फॉलो करें