Sharad Purnima 2025 Messages: हैप्पी शरद पूर्णिमा! अपनों संग शेयर करें ये हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes, Quotes और Facebook Greetings

Sharad Purnima 2025 Messages in Hindi: शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima) को साल की सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि यह साल का एकमात्र ऐसा दिन होता है, जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है. चंद्रमा की ये 16 कलाएं मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे- मानसिक शांति, सौंदर्य, बल, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी होती हैं. पौराणिक मान्यता है कि इसी रात भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था, साथ ही मान्यता है कि इस रात धन की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा (Kojagiri Purnima) भी कहा जाता है. ज्योतिष और आयुर्वेद के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं और उनमें विशेष औषधीय गुण आ जाते हैं. शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में रखे गए दूध या खीर को अमृत के समान माना जाता है, जिसका सेवन करने से शरीर निरोगी रहता है और रोगों से मुक्ति मिलती है.
इस साल 06 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा यानी कोजागरी पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है. शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन लोग शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान भी करते हैं. ऐसे में आप भी इन हिंदी मैसेजेस, शायरी, वॉट्सऐप विशेज, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों से हैप्पी शरद पूर्णिमा कह सकते हैं.
हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है, जिसे रास पूर्णिमा (Raas Purnima), कोजागरी पूर्णिमा (Kojagiri Purnima), अमृत पूर्णिमा (Amrit Purnima), आरोग्य पूर्णिमा (Arogya Purnima), कौमुदि पूर्णिमा (Kaumudi Purnima) जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है. हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस तिथि को देवी लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है. इस दिन जो भी मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में धन-ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि का आगमन होता है.