Mumbai Dam Water Update: मुंबई के लोगों की टेंशन खत्म! शहर में पानी सप्लाई करनेवाले सातों डैम 99 प्रतिशत भरें

Mumbai Dam Water Update: मुंबई (Mumbai) के लोगों के लिए एक खुशखबरी है. मुंबई में सप्लाई होनेवाले सातों डैम 99.70% तक भर गए हैं. जिसके कारण इस साल मुंबई के लोगों को पानी की चिंता नहीं करनी होगी.पिछले ढाई महीनों में हुई जोरदार बारिश ने डैम (Dam) क्षेत्रों में पानी का स्टॉक बढ़ा दिया.मुंबई और उपनगरों को पानी की सप्लाई अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार और तुलसी इन सात डैम व तालाबों से होती है.

इनकी कुल स्टोरेज क्षमता लगभग 14 लाख 47 हजार 363 मिलियन लीटर है. पिछले अडीच महीने में हुई बारिश से इन सभी में जलस्तर 99% से अधिक हो गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Lake Water Level Update: मुंबई में पानी का टेशन ख़त्म! भारी बारिश ने सातों जलाशयों में 97.23 फीसदी पानी जमा

पानी की बढ़ती मांग और आपूर्ति

फिलहाल मुंबई (Mumbai) के लोगों को प्रतिदिन 4100 मिलियन लीटर पानी सप्लाई किया जाता है. लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी के चलते आवश्यकता 4600 मिलियन लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है.इस कमी को पूरा करने के लिए गारगाई डैम प्रोजेक्ट (Gargai Dam Project) पर काम किया जा रहा है.

गारगाई प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर प्रभाव

गारगाई प्रोजेक्ट (Gargai Dam Project) के अंतर्गत लगभग 3 लाख पेड़ डूबे हुए क्षेत्र में जाएंगे और छह गांव प्रभावित होंगे. इनमें से दो गांव पूरी तरह डूब जाएंगे, जबकि चार गांवों की 350 हेक्टेयर जमीन डैम क्षेत्र में जाएगी. प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा और पेड़ों का स्थानांतरण किया जाएगा ताकि पानी की आपूर्ति बनी रहे और पर्यावरणीय संतुलन भी सुरक्षित रखा जा सके.

इस बार जोरदार बारिश से डैम भरें

जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश से डैम तेजी से भर गए.वर्तमान में भी राज्य के कई जिलों में वापसी का मानसून सक्रिय है. इससे डैम (Mumbai Dam) का स्तर और बढ़ रहा है. हालांकि, इस बारिश ने कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी पैदा की और नुकसान पहुंचाया.