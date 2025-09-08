Mumbai Lake Water Level Update: मुंबई में पानी का टेशन ख़त्म! भारी बारिश ने सातों जलाशयों में 97.23 फीसदी पानी जमा

Mumbai Lake Water Level Update: महाराष्ट्र में बारिश पूरी तरह से सक्रिय है, जिससे मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में पानी की काफी वृद्धि हुई है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आंकड़ों के अनुसार, शहर को पानी आपूर्ति करने वाले सात जलाशयों का संयुक्त जल भंडार अब 97.23 प्रतिशत तक पहुंच गया है. सोमवार (8 सितंबर) को इन जलाशयों में कुल 14,07,218 मिलियन लीटर जल भंडार दर्ज किया गया, जो उनकी कुल क्षमता का 97.23 प्रतिशत है. यह आंकड़ा पिछले साल इसी दिन के 14,14,823 मिलियन लीटर से थोड़ा कम है.

झीलों की स्थिति

मुंबई को अपर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार और तुलसी झीलों से प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की जाती है. इनमें से मोडक सागर और तुलसी झीलें 100 प्रतिशत क्षमता पर हैं, और विहार झील भी पूरी तरह भरी हुई है. मध्य वैतरणा 97.05%, अपर वैतरणा 97.88%, और तानसा 98.69% पर हैं। भातसा, जो मुंबई के लिए सबसे अधिक पानी की आपूर्ति करती है, अपनी उपयोगी क्षमता के 96.14% पर है.

अन्य झीलों की स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार, मोडक सागर रविवार (7 सितंबर) से अतिप्रवाह पर है, जबकि तुलसी और विहार क्रमशः 16 अगस्त और 18 अगस्त से अतिप्रवाह (Overflow) पर हैं. तानसा 23 जुलाई से और मध्य वैतरणा 18 अगस्त से अतिप्रवाह (Overflow) होकर बह रही है। इस मौसम में मोडक सागर में 3,361 मिमी, तुलसी में 3,818 मिमी, और मध्य वैतरणा में 3,478 मिमी संचयी बारिश दर्ज की गई.

मुंबई में करीब तीन हफ्ते और रहेगी बारिश!

IMD के अनुसार फिलहाल मुंबई में अब भी मानसून करीब तीन हफ्ते से ज्यादा समय तक रहेगा। ऐसे में मुंबई की कुछ प्रतिशत झीलें जो भरने से बाकी हैं, वे भी भर जाएंगी। यानी पिछले साल की तुलना में 2025 और आने वाले 2026 में जून और जुलाई महीने में पानी की कोई किल्लत मुंबईवासियों को नहीं होगी.