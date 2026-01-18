BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव 2026 में जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की पूरी सूची

बृहन्मुंबई नगर निगम (Photo Credits: Instagram)

BMC Elections 2026: एशिया की सबसे अमीर नगर निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव परिणामों ने मुंबई (Mumbai) की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है. शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को घोषित हुए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली शिवसेना (Shivsena) के गठबंधन, यानी 'महायुति' ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. कुल 227 सीटों में से इस गठबंधन ने 118 सीटें हासिल की हैं, जो बहुमत के आंकड़े (114) से चार अधिक हैं. बीएमसी के 2026 (BMC Elections 2026) के चुनावों के परिणामों के बाद शहर की नई राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है. 16 जनवरी 2026 को घोषित हुए नतीजों में विभिन्न राजनीतिक दलों से मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज की है. इस बार के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और AIMIM ने मुस्लिम बहुल वार्डों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई सीटों पर कब्जा जमाया है.

मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मामले में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रही है. कुर्ला, मरीन लाइंस और बांद्रा जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपनी बढ़त बनाए रखी. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस चुनाव में आठ सीटों पर जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) से भी मुस्लिम उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया. आइए एक नजर डालते हैं बीएमसी चुनाव 2026 में जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट पर… यह भी पढ़ें: BMC Election 2026: मुंबई के मेयर का चुनाव कैसे होता है? नामांकन से लेकर वोटिंग और कार्यकाल तक, जानें चयन की पूरी प्रक्रिया

30 मुस्लिम बीएमसी कॉर्पोरेटर की सूची

कांग्रेस पार्टी

वार्ड 33 - कमरजहां मोईन सिद्दीकी (कांग्रेस)

वार्ड 34 - हैदर अली असलम शेख (कांग्रेस)

वार्ड 48 - रफीक शेख (कांग्रेस)

वार्ड - 66 - मेहर मोहसिन हैदर (कांग्रेस)

वार्ड 92 - इब्राहिम कुरेशी (कांग्रेस)

वार्ड 102 - रहबर खान (कांग्रेस)

वार्ड 162 - आमिर नसीम खान (कांग्रेस)

वार्ड 165 - अशरफ आजमी (कांग्रेस)

वार्ड 167 - समन अरशद आजमी (कांग्रेस)

वार्ड 168 - सईदा खान (कांग्रेस)

वार्ड 170 - बुशरा नदीम मलिक (कांग्रेस)

वार्ड 179 - आयशा सुफियान वनु (कांग्रेस)

वार्ड184 - साजिदाबी बब्बू खान (कांग्रेस)

वार्ड 2011- वकार खान (कांग्रेस)

वार्ड 213- नसीमा जावेद जुनेजा (कांग्रेस)

वार्ड 224- पारेक अमीन (कांग्रेस)

शिवसेना (यूबीटी)

वार्ड 62 - जीशान चंगेज मुल्तानी (यूबीटी)

वार्ड - 64- खान सबा हारून रशीद (यूबीटी)

वार्ड 124 - शकीना अयूब शेख (यूबीटी)

एआईएमआईएम (AIMIM)

वार्ड 134- मेहज़बीन अतीक अहमद खान (एमआईएम)

वार्ड 136- जमीर क़ुरैशी (एमआईएम)

वार्ड 137- पटेल समीर रमज़ान (एमआईएम)

वार्ड 138- रोशन इरफान शेख (एमआईएम)

वार्ड 139- शबाना आतिफ शेख (एमआईएम)

वार्ड 143 - शबाना फारूक काजी (एमआईएम)

वार्ड 145 - खैरुन्निसा अकबर हुसैन (एमआईएम)

समाजवादी पार्टी

वार्ड 201- इरम सिद्दीकी (सपा)

वार्ड 212- अब्रहानी अमरीन शहजाद (एसप)

एनसीपी

वार्ड 96 - खान आयशा शम्स (एनसीपी)

शिवसेना

गौरतलब है कि इन 30 से अधिक मुस्लिम पार्षदों की जीत मुंबई के विकास कार्यों और सामुदायिक प्रतिनिधित्व में अहम भूमिका निभाएगी. नई निगम की पहली बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी, जिसमें महापौर (Mayor) के चुनाव और समितियों के गठन पर चर्चा होगी.