अहमदाबाद में गैलरी गिरने से हड़कंप: संत विनोबा भावे नगर में करीब 20 लोग फंसे, फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (Watch Video)

अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) शहर के अमराईवाड़ी इलाके (Amraiwadi Area) में बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया. यहां संत विनोबा भावे नगर (Sant Vinobabhave Nagar) स्लम की ब्लॉक नंबर 12 की एक गैलरी (Gallery) अचानक ढह गई, जिससे लगभग 20 निवासी अपने घरों के अंदर फंस गए. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही शहर की फायर ब्रिगेड (Fire Brigade)ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation) शुरू किया और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सीढ़ियों और दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया. यह भी पढ़ें: सूरजकुंड मेला हादसा: झूला गिरने से इंस्पेक्टर की मौत के बाद भी जारी रहेगा मेला; एम्यूजमेंट एरिया जांच के लिए सील

दमकल विभाग का त्वरित रेस्क्यू

गोमतीपुर फायर ब्रिगेड के जवानों ने अहमदाबाद पुलिस और नगर निगम के एस्टेट विभाग (ईस्ट ज़ोन) के सहयोग से बचाव कार्य का नेतृत्व किया. अधिकारियों के अनुसार, अब तक 8 से 10 निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. इस हादसे में सात लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। राहत की बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है.

फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया, ‘सूचना मिलते ही हमारी टीमें मौके पर पहुँच गई थीं। हम सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी मलबे या घरों में पीछे न छूटे.’

जर्जर इमारतों ने बढ़ाई चिंता

स्थानीय निवासियों ने इलाके की पुरानी संरचनाओं की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक निवासी ने बताया, ‘हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और इस गैलरी में लंबे समय से दरारें दिखाई दे रही थीं. आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी की जान नहीं गई.’

अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के अधिकारियों ने बताया कि गैलरी का जो हिस्सा गिरा है, वह काफी पुराना था और समय के साथ कमजोर हो चुका था. यह भी पढ़ें: Rajasthan: जैसलमेर के पास स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में लगी आग, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा; सभी यात्री सुरक्षित (Watch Video)

Ahmedabad, Gujarat: In Ahmedabad’s Amraiwadi area, a gallery in the Sant Vinoba Bhave Nagar slum collapsed, trapping 10–15 people. Firefighters were promptly dispatched and, using ladders, successfully rescued all trapped residents, ensuring their safety (Updated Visual) pic.twitter.com/eQdRjUv97V — IANS (@ians_india) February 11, 2026

पुरानी इमारतों के गिरते ग्राफ ने बढ़ाई मुश्किलें

अहमदाबाद में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले 29 जनवरी को शहर के कोट इलाके (Walled City) की नवटाड नी पोल में ड्रेनेज कार्य के दौरान एक घर ढह गया था, जिसमें तीन लोग दब गए थे. उस हादसे में 62 वर्षीय पुष्पाबेन पंचाल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

स्थानीय विधायक कौशिक जैन ने भी पहले इस मुद्दे को उठाते हुए नगर निगम से आग्रह किया था कि क्षेत्र के जर्जर घरों की मरम्मत की अनुमति दी जाए।. उन्होंने मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच के विवादों को सुलझाने की भी अपील की थी, क्योंकि इन विवादों के कारण कई पुरानी इमारतों का रखरखाव नहीं हो पा रहा है.