Body Found in Drum: मेरठ के बाद पंजाब के लुधियाना में नीले रंग के ड्रम में हाथ-पैर बंधे व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला

लुधियाना, 27 जून: पंजाब के लुधियाना में शुक्रवार को एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव नीले ड्रम में मिला. बताया जा रहा है कि शव प्लास्टिक की बोरी में लिपटा हुआ था. यह घटना मेरठ में हुए कुख्यात नीले ड्रम हत्याकांड से मिलती-जुलती लग रही है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक के गले और पैर रस्सी से बंधे हुए थे. पुलिस को मामले में किसी साजिश की आशंका है. पूरा मामला तब सामने आया जब इलाके से दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) कुलवंत कौर ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि मृतक प्रवासी लग रहा था. मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले.

मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "चेहरे की बनावट के आधार पर मृतक प्रवासी लग रहा है. अभी तक शव पर चोट के कोई निशान नहीं हैं, हालांकि उसकी हालत खराब है. पोस्टमार्टम से मौत के सही कारण और परिस्थितियों का पता चलेगा." शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, जिस ड्रम में शव मिला, वह हाल ही में खरीदा गया लग रहा था, जिससे हत्या की संभावना जताई जा रही है. पुलिस ने कथित तौर पर शहर में 42 ड्रम निर्माण इकाइयों की सूची तैयार की है.

पुलिस शव मिलने के पांच किलोमीटर के दायरे में सभी यूनिट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. हत्यारे का सुराग पाने के लिए पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है.

After Meerut, panic in Ludhiana: Body found in blue drum, hands and neck tied with rope. #Crime #Ludhiana pic.twitter.com/yzJd7StQui

