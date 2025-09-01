Aadhaar Card: आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है? जानें घर बैठे कैसे करवाएं सही

Aadhar Card Updation

आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. बैंक से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है. कई बार छोटी-सी गलती की वजह से आपका काम रुक सकता है, या फिर आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है.

अच्छी बात यह है, कि अब आधार कार्ड की गलतियां सुधारना पहले से कहीं आसान हो गया है. आप घर बैठे ऑनलाइन अपने आधार में नाम की गलती को ठीक कर सकते हैं.

आधार कार्ड में नाम सुधारना क्यों ज़रूरी है?

अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत लिखा हुआ है, तो यह आपके लिए बड़ी दिक्कत बन सकता है. सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करते समय अड़चन आ सकती है, पैन और आधार को लिंक करने में दिक्कत हो सकती है, पासपोर्ट के लिए आवेदन अटक सकता है और स्कूल या कॉलेज में एडमिशन में भी समस्या हो सकती है. यानी नाम की छोटी-सी गलती भी आपके कई ज़रूरी कामों में रुकावट डाल सकती है.

आधार कार्ड में नाम सुधारने की ऑनलाइन प्रक्रिया

आधार कार्ड में नाम सुधारना अब बहुत आसान हो गया है. आप बिना किसी केंद्र पर जाए घर बैठे ऑनलाइन यह काम कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ यूआईडीएआई की वेबसाइट पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.inपर जाए.

अब ‘Update Aadhaar Details’ वाला सेक्शन चुनें.

इसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करे.

आपके फोन पर एक ओटीपी (OTP आएगा), उसे दर्ज करें.

अब ‘Self Service Update’ ऑप्शन चुनें और उस जानकारी का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं (जैसे नाम या जन्मतिथि).

इसके बाद सही नाम सावधानी से टाइप करें और जरूरी डॉक्यूमेंट (जैसे पहचान पत्र या पते का सबूत) की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

अंत में सारी जानकारी ध्यान से दोबारा जांच लें और फिर अपनी अपडेट रिक्वेस्ट सबमिट कर दें.

आधार में नाम सुधारने के ज़रूरी नियम

नाम सुधारने के लिए दिए गए डॉक्यूमेंट साफ और पढ़ने लायक होने चाहिए और आपको वही नाम दर्ज करना चाहिए जो आपके अन्य सरकारी कागज़ात में मौजूद है. रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (Update Request Number) मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

अगर आपके आधार कार्ड में नाम की गलती है, तो इसे तुरंत सुधारना ज़रूरी है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग, पासपोर्ट या अन्य सेवाओं में कोई दिक्कत न हो. यूआईडीएआई की ऑनलाइन सुविधा से यह पूरी प्रक्रिया अब और भी आसान और सुरक्षित हो गई है.