Deoria Shocker: देवरिया के रुद्रपुर में बर्बरता! युवक की डंडे से पीट पीटकर हत्या, वीडियो सामने आने के बाद दरोगा सस्पेंड;VIDEO

देवरिया, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के देवरिया में विठलपुर गांव से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक युवक के साथ डंडे से जमकर मारपीट की गई. युवक के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि हॉस्पिटल में कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है. बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जबकि दो आरोपी अब भी फरार है.

वीडियो में देख सकते है कि दो युवक खेत में एक युवक की डंडे से पिटाई कर रहे है और तीसरा एक युवक इनका वीडियो बना रहा होता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @haridwarnewz नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: युवक को दी तालिबानी सजा! मंदिर में चोरी के शक में पोल से बांधकर पीटा, श्रावस्ती का वीडियो आया सामने

युवक की पीट पीटकर हत्या

🚨 SHOCKING INCIDENT: This video footage is allegedly from Kotwali Rudrapur, Deoria district, village Vitthalpur, dated June 13.#Deoria #Rudrapur #Vitthalpur @ZEEUPUK @News18UP pic.twitter.com/rPPjAvKsag

— Haridwar News (@haridwarnewz) June 26, 2025