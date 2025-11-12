VIDEO: हॉस्पिटल में घुसकर आरोपी ने चुराए मरीजों के मोबाइल, सुरक्षा की उड़ी धज्जियां, अल्लूरी सीताराम राजू जिले के अराकू वैली हॉस्पिटल का वीडियो आया सामने
The accused stole patients' mobile phones from the ward (Credit-@jsuryareddy)

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के अल्लुरी सीतारामा राजू (Alluri Sitarama Raju) जिले के अरकू वैली (Hospital) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां रात के समय एक अज्ञात व्यक्ति मरीजों के बिस्तरों के पास रखे मोबाइल फोन चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना आधी रात के करीब हुई, जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल के वार्ड में घुसा और वहां सो रहे मरीजों के पास रखे मोबाइल चुपचाप उठा ले गया.

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी काले हुडी और सफेद पैंट में था और धीरे-धीरे एक-एक बिस्तर के पास जाकर मोबाइल फोन उठा रहा था. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @jsuryareddy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: मुंबई के मलाड में अजीबोगरीब चोरी! कीमती सामान नहीं मिला तो महिला को किस करके भाग गया चोर, केस दर्ज

हॉस्पिटल के वार्ड से मरीजों के मोबाइल किए चोरी

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज में आरोपी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर पुलिस उसकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. सुबह जब मरीजों ने अपने मोबाइल गायब पाए, तो अस्पताल स्टाफ को चोरी की जानकारी दी गई.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

यह घटना हॉस्पिटल की रात की सुरक्षा व्यवस्था (Security System) और निगरानी प्रणाली की खामियों को उजागर करती है.मरीजों और स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल प्रशासन से रात के समय सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को और सख्त करने की मांग की है.

 