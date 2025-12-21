VIDEO: हापुड़ में जानलेवा स्टंट! दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बने ब्रिज से लटककर युवक कर रहा है एक्सरसाइज

The young man is performing a life-threatening stunt (Credit-@TehelkaDigital)

Hapur News: हापुड़ (Hapur) जिले के पिलखुवा इलाके में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे (Delhi–Lucknow National Highway) के ऊपर बने एक रेलवे ब्रिज (Railway Bridge) पर युवक द्वारा किया गया खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक पहले रेलवे लाइन के लोहे के पुल पर चढ़ा और फिर बिना किसी (Safety Gear) के पुल की संरचना से नीचे लटककर जानलेवा करतब करता रहा.

यह पुल हाईवे से काफी ऊंचाई पर बना है, जहां नीचे से लगातार तेज रफ्तार वाहन गुजरते रहते हैं.इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @TehelkaDigital नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Stunt Goes Wrong: गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर जानलेवा स्टंट करते समय बाइक सवार बीच सड़क पर गिरा, बाल- बाल बचा (Watch Video)

ब्रिज से लटककर जानलेवा स्टंट

हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों के ऊपर जान से खिलवाड़

वायरल (Viral Video) में साफ दिखाई देता है कि युवक बेखौफ होकर पुल से लटकते हुए स्टंट कर रहा है. नीचे हाईवे पर चल रही गाड़ियां किसी भी बड़े हादसे का संकेत दे रही थीं. जरा सी चूक न केवल स्टंट करने वाले की जान ले सकती थी, बल्कि राहगीरों के लिए भी खतरा बन सकती थी.बताया जा रहा है कि इस घटना को एक राहगीर ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था. वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और लोग प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाने लगे.

सख्त कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जिला प्रशासन और रेलवे विभाग से मांग की है कि ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ कड़ी (Legal Action) की जाए. प्रशासन द्वारा युवक की पहचान करने और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.