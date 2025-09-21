Viral Video: बड़ी लापरवाही आई सामने! चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरा युवक, बाल बाल बची जान, सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने

Viral Video: चलती ट्रेन (Train) में चढ़ने के प्रयास में और उतरने के प्रयास में आएं दिन लोग हादसे के शिकार हो जाते है. इन हादसों में अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा देते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.जहांपर एक युवक लापरवाही करते हुए एक्सप्रेस ट्रेन (Express Train) से उतरने की कोशिश करता है और वह सीधे प्लेटफॉर्म (Platform) पर फिसलकर गिर जाता है. इसके बाद वह खुद ही उठता है और निकल जाता है. इस वीडियो (Video) में युवक की लापरवाही साफ साफ देखी जा सकती है. चलती ट्रेन में युवक ने जानबूझकर उतरने का प्रयास किया.
गनीमत रही की इस दौरान उसकी जान बाल बाल बची गई और उसे ज्यादा चोटें नही आई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Betul Railway Station: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में बुजुर्ग गिरा, RPF जवान ने तुरंत दौड़कर बाहर खींचा, मौत के मुंह से बचाई जान, बैतूल का वीडियो आया सामने; VIDEO
चलती ट्रेन से फिसलकर गिरा युवक
लापरवाही बन सकती थी जानलेवा
इस युवक ने चलती ट्रेन (Moving Train) से उतरने की कोशिश की. लेकिन ये फिसल गया. प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ यात्री इसे उठाने के लिए सामने आने लगे थे, लेकिन ये खुद ही उठकर चलते हुए निकल गया. हालांकि इस जान बच गई. लेकिन इसकी लापरवाही को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है. ये वीडियो कौन से शहर का है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है.
ट्रेनों से गिरकर होते है कई हादसे
बता दें की ट्रेन (Train) में उतरने और चढ़ने के प्रयास में रोजाना कई हादसे सामने आते है और कई लोग इन हादसों के शिकार होते है. कभी कोई बच जाता है तो कभी किसी की जान भी चली जाती है. एक पुरानी कहावत है 'दुर्घटना से देर भली ' अगर बात पर अमल किया जाएं तो हादसे रोके जा सकते है.